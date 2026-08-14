Licinella Food Village a Capaccio Paestum: tre sere tra gusto e musica

La contrada Licinella di Capaccio Paestum si prepara ad accogliere la prima edizione del Licinella Food Village, una manifestazione in programma il 27, 28 e 29 agosto in Piazza Santa Maria Assunta. L’iniziativa, curata dall’Associazione di Promozione Sociale Vivi Licinella, punta a trasformare la borgata in un polo d’attrazione gastronomico e culturale nel cuore del Cilento.

L’evento nasce con un preciso intento di promozione locale: «È un evento nato con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la contrada Licinella e, più in generale, il territorio del Comune di Capaccio Paestum, creando un momento di aggregazione per la comunità e un’occasione di intrattenimento per residenti e turisti», spiegano gli organizzatori della APS Vivi Licinella.

Il programma completo tra concerti e street food

Al centro della tre giorni ci sarà un’ampia offerta legata al cibo di strada e alle eccellenze gastronomiche locali, accompagnata da un ricco calendario di spettacoli musicali pensati per soddisfare un pubblico trasversale.

I concerti serali prenderanno il via il 27 agosto con le sonorità popolari e tradizionali de I Valcalore. Il 28 agosto la piazza omaggerà il cantautorato partenopeo con l’esibizione di Blues for Pino, apprezzata tribute band dedicata a Pino Daniele. La chiusura del 29 agosto sarà invece affidata alle atmosfere festive di Crazy 90s, un format dedicato alle grandi hit dance e pop degli anni Novanta.

Intrattenimento per famiglie e attività per i più piccoli

Il Licinella Food Village riserverà una particolare attenzione al pubblico delle famiglie con bambini. Durante ciascuna delle tre serate, lo staff di 35 Megahertz Animazione gestirà un’area ludica interamente dedicata ai più piccoli, garantendo attività ricreative, giochi e momenti di svago in un contesto sicuro e accogliente.

L’accesso all’area dell’evento in Piazza Santa Maria Assunta sarà libero, offrendo sia ai residenti che ai tanti turisti presenti nella piana del Sele un’opportunità di ritrovo e condivisione a fine estate.