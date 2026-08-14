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Castel San Lorenzo: al via la XXIX Festa del Vino D.O.P., ieri il taglio del nastro

Taglio del nastro per la XXIX Festa del Vino D.O.P. a Castel San Lorenzo. Fino al 18 agosto degustazioni, la fontana del vino, musica e la novità Pro Loco Kids

Di: Alessandra Pazzanese
Castel San Lorenzo: al via la XXIX Festa del Vino D.O.P., ieri il taglio del nastro

È partita ieri sera, giovedì 13 agosto, con il tradizionale taglio del nastro, la XXIX edizione della Festa del Vino D.O.P. di Castel San Lorenzo, dedicata al vino, ai sapori e alle tradizioni del territorio.

All’inaugurazione hanno preso parte i sindaci dei comuni del territorio, accolti dall’Amministrazione comunale di Castel San Lorenzo — guidata dal sindaco Giuseppe Scorza — insieme alla Pro Loco di Castel San Lorenzo, promotrice della manifestazione e guidata dal presidente Gianfranco Miano.

Il programma: fino al 18 agosto tra degustazioni e la “Fontana del Vino”

La festa, ospitata presso la storica cantina Nuova Val Calore, proseguirà fino al 18 agosto con un programma ricco di appuntamenti tra degustazioni, gastronomia, musica e danze popolari. Per la giornata del 15 agosto, la struttura resterà aperta anche a pranzo.

Grande attesa per uno dei simboli storici della manifestazione: la fontana del vino, che dalla mezzanotte erogherà vino a disposizione dei partecipanti, rinnovando una tradizione che accompagna da anni l’evento.

Le novità della XXIX edizione: “La Cantinetta” e Pro Loco Kids

Numerose le novità di questa edizione, a partire da “La Cantinetta”, uno spazio interamente dedicato alla degustazione di etichette di eccellenza castellese e alla selezione di salumi locali.

Spazio anche ai più piccoli con Pro Loco Kids, il progetto messo a punto dalla Pro Loco per coinvolgere i bambini con attività e momenti di intrattenimento pensati appositamente per loro.

Un’edizione che guarda dunque alla tradizione ma introduce nuove proposte, con l’obiettivo di rendere la Festa del Vino un appuntamento sempre più partecipato e capace di raccontare l’identità di Castel San Lorenzo attraverso le sue eccellenze.

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