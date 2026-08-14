Pioggia di fondi a Capaccio Paestum: risorse per scuola, turismo e messa in sicurezza

Un’importante serie di contributi finanziari è stata recentemente assegnata al comune di Capaccio Paestum da parte di differenti enti sovracomunali. Le risorse, ottenute grazie alla partecipazione dell’amministrazione a diversi bandi di carattere statale e regionale, permetteranno la realizzazione di interventi strategici distribuiti su tutto il territorio.

In merito a questi risultati, il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino ha dichiarato: “Stiamo lavorando con determinazione per garantire che Capaccio Paestum sia protetta e valorizzata, puntando su una progettazione di qualità. Le richieste di finanziamento che ci sono state validate e concesse riguardano nostre istanze di partecipazione a bandi statali e regionali e spaziano dalla sicurezza dal rischio idrogeologico, alla fornitura di arredi e attrezzature didattiche fino alla realizzazione di nuovi percorsi ed eventi turistici, culturali, naturalistici ed enogastronomici”.

Istruzione e infanzia: 330mila euro dal Ministero dell’Istruzione

Sul fronte delle politiche scolastiche, l’Ente ha ottenuto 330.000,00 euro attraverso la graduatoria approvata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La somma sarà integralmente destinata all’acquisto di arredi e attrezzature didattiche innovative, sviluppati specificamente per la fascia d’età compresa tra 0 e 6 anni. Questa misura consentirà l’allestimento completo dei due nuovi asili e della scuola dell’infanzia attualmente in fase di costruzione sul territorio comunale, realizzati mediante l’impiego di fondi PNRR.

Messa in sicurezza del territorio: fondi ministeriali per la progettazione

Un altro rilevante canale di finanziamento deriva dal Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza dell’anno 2026, promosso dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A seguito dell’istanza inoltrata in data 15 gennaio 2026, il Comune di Capaccio Paestum si è visto concedere l’intero ammontare richiesto, pari a 450.419,00 euro. La cifra coprirà al 100% i costi necessari alla fase progettuale riguardante la messa in sicurezza del costone roccioso situato di fronte a via Madonna del Granato, snodo fondamentale per la viabilità locale e per l’accesso al Santuario.

Valorizzazione turistica e culturale: la sinergia con la Regione Campania

Sul versante della promozione e dello sviluppo territoriale, la Regione Campania ha approvato e finanziato il progetto denominato “P.A.C.E. – Dai Templi di Paestum ai Borghi”. L’iniziativa vede il Comune di Capaccio Paestum posizionato in qualità di ente capofila, affiancato dai comuni partner di Albanella e Giungano.

Il contributo erogato ammonta a 143.000,00 euro ed è stato assegnato all’interno dell’Avviso Pubblico regionale orientato alla creazione di itinerari di matrice turistica, culturale, naturalistica ed enogastronomica, previsti nell’ambito del programma “Le Stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”