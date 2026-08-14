Pioppi, l’appello ai giovani per salvare un maestoso pino: «non accendete qui il falò»

Un appello alla vigilia della notte di Ferragosto con l’unico scopo di scongiurare il peggio. A lanciarlo sono alcuni abituali frequentatori di località Porto del Fico a Pioppi. Questa mattina giunti nel loro posto del cuore hanno trovato una cospicua catasta di legna accanto ad un grande pino sotto il quale, ormai da tempo, trovano refrigerio nelle giornate estive.

Il messaggio ai giovani

L’invito è rivolto principalmente alle nuove generazioni: “Fate attenzione. I rami sono secchi e anche una leggera refola di vento potrebbe generare un incendio”, scrivono sui social. Sul posto hanno poi lasciato un biglietto scritto su un pezzo di cartone affinché il messaggio possa arrivare ai diretti interessati: “Evitate di accendere il falò sotto o nei pressi del pino”.

Protezione dell’ambiente e l’intervento del Sindaco

Una richiesta che tiene a cuore la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La legna, fanno sapere, è stata spostata leggermente più avanti e dei fatti è stato interessato anche il primo cittadino che ha accolto positivamente la segnalazione.