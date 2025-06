Agropoli, servizio di salvamento sulle spiagge comunali: parla Pasquale Abbruzzese, presidente Cooperativa Poseidon

La Cooperativa Poseidon Agropoli, guidata dai fratelli Antonio, Pasquale, Domenico e Alessandro Abbruzzese, è diventata un punto di riferimento per la sicurezza balneare nell’area parco di Agropoli e Capaccio. Operativa durante la stagione estiva, da giugno a settembre, la cooperativa coordina giornalmente più postazioni presidiate da bagnini professionisti e dotate di mezzi di soccorso.

Presenza capillare e turni estivi su più fronti

Le principali postazioni sono attive sul lungomare San Marco, nella suggestiva Baia di Trentova, presso la spiaggia del Lido Venere e al Lido Azzurro, con copertura in orario mattutino e pomeridiano. La presenza del personale specializzato consente interventi tempestivi, contribuendo significativamente alla prevenzione di incidenti e al pronto soccorso in mare.

Rete integrata di sicurezza e collaborazioni istituzionali

Poseidon opera in sinergia con realtà istituzionali come il Soccorso Nautico Costiero, il Comando Capitaneria di Porto e la Croce Rossa, costruendo una rete operativa integrata che rafforza la capacità di risposta in situazioni di emergenza.

Accessibilità e progetti di inclusione

Dal 2023 la cooperativa ha ampliato il proprio impegno sociale installando il dispositivo Seatrac presso il Lido Il Raggio Verde sul lungomare San Marco. Questa tecnologia consente l’accesso autonomo al mare a persone con ridotte capacità motorie, migliorando concretamente l’inclusività del litorale.

Nel 2025 è stato rilanciato il progetto Spiaggia solidale, che prevede un Seatrac Mover rimovibile, ombrelloni riservati e accesso gratuito su prenotazione per persone con disabilità o in condizioni socioeconomiche svantaggiate.

Un modello per il turismo sostenibile e sociale

Poseidon Agropoli si conferma non solo come un eccellente servizio di salvamento, ma come partner dinamico e innovativo per il turismo inclusivo e la gestione sostenibile delle spiagge. L’adozione di tecnologie avanzate e l’attenzione verso le fasce vulnerabili della popolazione rendono l’esperienza balneare più sicura e accessibile per tutti.