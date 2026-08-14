Tortorella accende l’estate con Ciao Discoteca Italiana, Amarimai e Nomadi: tutti gli eventi

Il borgo di Tortorella si conferma una delle mete culturali e di intrattenimento più vivaci del Cilento per la stagione estiva. L’amministrazione comunale ha promosso un ricco programma di eventi puntando su una proposta artistica variegata e di alto profilo, pensata per valorizzare il centro storico e le aree di pregio del territorio attraverso la grande musica italiana e le tradizioni popolari.

Atmosfere vintage in piazza Scipione Rovito con Ciao Discoteca Italiana

Il primo appuntamento a segnare il ritmo del mese di agosto è fissato per domenica 16 agosto. A partire dalle ore 22:00, piazza Scipione Rovito si trasformerà in una vera e propria balera a cielo aperto con lo spettacolo “Nostalgia Balneare – La calda estate del Ciao 2026”, firmato da Ciao Discoteca Italiana. L’evento, promosso dal Comune e dal Borgo di Tortorella a ingresso gratuito, proporrà un percorso musicale capace di unire passato e presente, ripercorrendo i suoni e l’estetica della grande canzone italiana.

Vent’anni di musica popolare: gli Amarimai in località Gerdanasio

La programmazione prosegue giovedì 20 agosto virando sui ritmi della tradizione mediterranea. L’area attrezzata di località Gerdanasio farà da cornice al concerto degli Amarimai, tappa ufficiale dello “Spizzikina Tour”. La formazione festeggia vent’anni di carriera dedicati alla tutela e alla valorizzazione dell’identità popolare, con un repertorio che intreccia suoni etnici e coinvolgimento del pubblico.

Il gran finale d’estate con il concerto dei Nomadi

A chiudere il cartellone estivo di Tortorella sarà uno dei gruppi più storici e amati del panorama musicale nazionale. Giovedì 27 agosto, in piazza San Vito, si terrà il concerto gratuito dei Nomadi. La storica band salirà sul palco per regalare alla comunità e ai tanti turisti presenti nel Cilento una serata che ripercorrerà decenni di successi e impegno sociale, suggellando in grande stile il programma degli eventi estivi del borgo.