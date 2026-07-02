Cilento

Tragedia di Ripe Rosse a Montecorice: fissata la data del sopralluogo sul luogo dell’incidente

Incidente a Ripe Rosse di Montecorice: la Procura di Vallo della Lucania avvia l'incidente probatorio. Quattro indagati per la morte di Michele e Maria

Manuel Chiariello
Michele Pirozzi Maria Magliocco

Entrano nel vivo le indagini della Procura di Vallo della Lucania per l’incidente dello scorso 13 marzo in località Ripe Rosse di Montecorice. Nello schianto persero la vita Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni. Erano a bordo di un’auto che finì fuori strada, ruppe le barriere e precipitò sugli scogli sottostanti.

Avviate le procedure in tribunale

Questa mattina, presso il Tribunale di Vallo della Lucania hanno preso il via le procedure per l’incidente probatorio chiesto dal giudice Luigi Spedalieri. Il prossimo 17 luglio si andrà sul posto per verificare nel dettaglio la dinamica del sinistro, le condizioni della strada, se siano ravvisabili profili di colpa legati alle condizioni della stessa, l’idoneità delle barriere ed altri elementi utili ad accertare eventuali responsabilità.

Gli indagati e le contestazioni

Sul caso si sono già espressi i periti. Attualmente risultano quattro persone iscritte nel registro degli indagati. Oltre al conducente quarantunenne del furgone coinvolto nell’incidente, figurano anche tre dipendenti della Provincia di Salerno. A questi ultimi gli inquirenti contestano presunte omissioni legate alla manutenzione e alla sicurezza delle barriere di protezione installate lungo quel tratto stradale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.