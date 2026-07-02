Tragedia di Ripe Rosse a Montecorice: fissata la data del sopralluogo sul luogo dell’incidente

Entrano nel vivo le indagini della Procura di Vallo della Lucania per l’incidente dello scorso 13 marzo in località Ripe Rosse di Montecorice. Nello schianto persero la vita Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni. Erano a bordo di un’auto che finì fuori strada, ruppe le barriere e precipitò sugli scogli sottostanti.

Avviate le procedure in tribunale

Questa mattina, presso il Tribunale di Vallo della Lucania hanno preso il via le procedure per l’incidente probatorio chiesto dal giudice Luigi Spedalieri. Il prossimo 17 luglio si andrà sul posto per verificare nel dettaglio la dinamica del sinistro, le condizioni della strada, se siano ravvisabili profili di colpa legati alle condizioni della stessa, l’idoneità delle barriere ed altri elementi utili ad accertare eventuali responsabilità.

Gli indagati e le contestazioni

Sul caso si sono già espressi i periti. Attualmente risultano quattro persone iscritte nel registro degli indagati. Oltre al conducente quarantunenne del furgone coinvolto nell’incidente, figurano anche tre dipendenti della Provincia di Salerno. A questi ultimi gli inquirenti contestano presunte omissioni legate alla manutenzione e alla sicurezza delle barriere di protezione installate lungo quel tratto stradale.