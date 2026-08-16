Comune di Centola, 60mila euro dalle multe stradali: ecco come verranno spesi i fondi

Il Comune di Centola pianifica la gestione delle risorse economico-finanziarie legate alla viabilità locale per l’esercizio 2025. L’esecutivo guidato dal sindaco Rosario Pirrone ha approvato la destinazione dei proventi stimati derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
La previsione d’entrata complessiva ammonta a 60.000 euro. La pianificazione stabilisce la ripartizione dei fondi vincolati per legge in interventi dedicati alla sicurezza stradale, al potenziamento dei controlli e alla manutenzione delle infrastrutture del territorio.
Ripartizione dei fondi: segnaletica, controlli e manutenzione
In conformità con quanto disposto dall’articolo 208 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), la metà del gettito stimato — pari a 30.000 euro — viene ripartita secondo precise percentuali di spesa:
- Segnaletica stradale (7.500 euro): destinati a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle indicazioni e della segnaletica sulle vie comunali.
- Attività di controllo e accertamento (7.500 euro): riservati alle verifiche in materia di circolazione, anche mediante l’acquisto di dotazioni, dispositivi e automezzi di servizio.
- Servizi di sicurezza e prevenzione (9.000 euro): destinati al finanziamento di progetti di potenziamento dei controlli territoriali, alla sicurezza urbana e alla prevenzione delle infrazioni, con focus sulle pattuglie notturne.
- Manutenzione delle strade (3.000 euro): allocati per la cura, il ripristino e la manutenzione ordinaria delle arterie viarie di proprietà dell’ente locale.
- Attrezzature per la Polizia Municipale (3.000 euro): stanziati per l’acquisto di veicoli e strumentazioni tecniche volti a rafforzare la presenza operativa del Corpo di Polizia Locale sul territorio.