Casal Velino, blitz sulle spiagge: sequestri e sanzioni contro gli ombrelloni segnaposto

La Polizia Municipale di Casal Velino ha avviato una nuova operazione di controllo lungo tutto il litorale cittadino per contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva del demanio marittimo. L’intervento, scattato alle ore 7:15 di questa mattina, segue le verifiche già effettuate durante la notte di Ferragosto e mira a garantire la libera fruibilità delle spiagge pubbliche, sanzionando chi lascia attrezzature da bagno in incustodito al solo scopo di riservarsi il posto.

L’operazione della polizia municipale sul litorale

L’azione degli agenti si è concentrata sul setaccio sistematico della costa, portando al sequestro di diversi ombrelloni, lettini e sedie lasciati incustoditi sulla sabbia prima dell’orario consentito. Contestualmente alle confische delle attrezzature, le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti dei cittadini e dei turisti che hanno violato le disposizioni previste dall’ordinanza comunale vigente. Le verifiche non hanno riguardato soltanto i singoli utenti, ma si sono estese anche ai titolari delle autorizzazioni per il noleggio di attrezzature balneari, al fine di accertare il pieno rispetto delle regole e delle aree concesse.

Il potenziamento dei controlli dopo le tensioni

L’intervento odierno ha visto l’impiego di un dispositivo rafforzato composto da 13 operatori della Polizia Municipale. La decisione di schierare un contingente così consistente rappresenta una risposta diretta alle gravissime tensioni registrate nella giornata di ieri, quando si sono verificati incresciosi episodi di aggressione ai danni di due operatrici del comando locale durante lo svolgimento del proprio servizio. Il potenziamento dei presidi territoriali punta a garantire la sicurezza degli agenti impegnati nei controlli e a ripristinare la legalità sull’arenile.