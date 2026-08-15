Schiusa delle uova a Eboli: 40 tartarughe marine raggiungono il mare

Questa notte si è compiuta la meraviglia della natura: 40 piccole tartarughe marine hanno schiuso le loro uova e hanno raggiunto la luce, muovendo i primi passi verso il mare. Il lieto evento è avvenuto sotto l’attento controllo dell’Ente Riserve Naturali “Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano”.

Il lavoro costante dei volontari per la tutela del nido

Un plauso speciale va ai volontari del programma “Caretta in Vista” dell’associazione Sea Shepherd Italia. Da diverse settimane, la squadra segue e monitora con dedizione e costanza i due nidi presenti lungo il litorale di Eboli, garantendo la sicurezza delle uova fino al momento della schiusa.

Presidio e salvaguardia del patrimonio naturale

Il momento, carico di emozione, è stato seguito da vicino dalle Guardie Ambientali dell’Ente e dal Responsabile della Vigilanza, il dott. Ilario Massarelli. Il loro impegno quotidiano è fondamentale per la tutela e la salvaguardia di questo prezioso patrimonio naturale. Un piccolo grande miracolo che ricorda a tutti l’importanza di proteggere il mare e il territorio locale.