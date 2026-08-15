Ferragosto sicuro nel Cilento: controlli dei Carabinieri e denunce

Una notte di Ferragosto all’insegna dei controlli e della sicurezza sulle strade del Cilento e del Golfo di Policastro. Durante le ore notturne del 15 agosto, la Compagnia Carabinieri di Sapri ha messo in atto un articolato e coordinato dispositivo di prevenzione per il contrasto all’illegalità diffusa e per la tutela della sicurezza stradale nei centri a maggior afflusso turistico.

L’operazione ad alto impatto ha visto l’impiego congiunto dei militari delle Stazioni di Sapri, Vibonati, Marina di Camerota e Centola-Palinuro, supportati dall’Aliquota Operativa e dall’Aliquota Radiomobile.

Il bilancio dell’operazione dei Carabinieri a Sapri

I posti di controllo, allestiti lungo le arterie stradali principali e nei pressi dei luoghi della movida, hanno portato a verifiche approfondite su 172 persone e 81 veicoli.

Guida sotto l’effetto di alcol: sono stati 5 gli automobilisti deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. I controlli con l’etilometro hanno registrato tassi alcolemici ben superiori ai limiti di legge (0,98 g/L, 1,29 g/L, 1,41 g/L, 1,49 g/L), con un picco particolarmente grave accertato a 2,41 g/L.

Contrasto agli stupefacenti: 5 persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel corso delle perquisizioni sono stati posti sotto sequestro complessivamente 5,85 grammi di hashish e 1,80 grammi di marijuana.

Ritiro patenti: l’attività condotta dai militari ha portato al ritiro immediato di 7 patenti di guida.

Le violazioni al Codice della strada nel Golfo di Policastro

Nel corso del servizio straordinario sono state elevate 15 contravvenzioni per infrazioni gravemente pericolose per la circolazione:

2 sanzioni per mancato uso del casco protettivo a bordo di ciclomotori;

4 sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;

2 sanzioni per l’uso del cellulare durante la guida;

6 sanzioni per veicoli circolanti con revisione scaduta;

1 sanzione per guida con patente scaduta.

L’imponente presidio della Compagnia di Sapri ha garantito un Ferragosto protetto e monitorato, confermando la presenza capillare dell’Arma a tutela dei cittadini e delle migliaia di turisti presenti sul territorio.