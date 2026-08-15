Serre, incidente a Borgo San Lazzaro: 32enne cade dal motorino e finisce in ospedale

Un sinistro stradale si è verificato nella mattinata odierna nel territorio comunale di Serre, precisamente lungo le strade della località Persano in prossimità di Borgo San Lazzaro. Un ragazzo di 32 anni ha perso il controllo del proprio ciclomotore, finendo rovinosamente sull’asfalto per dinamiche e cause ancora in corso di accertamento. L’allarme è scattato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi per prestare le prime cure sul posto al conducente rimasto ferito nell’impatto.

I soccorsi sanitari e il trasporto all’ospedale di Eboli

Sul luogo dell’incidente è giunta tempestivamente un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi. I sanitari hanno prestato la prima assistenza all’infortunato, stabilizzandolo prima di disporne il trasferimento d’urgenza verso il presidio ospedaliero più vicino.

Il 32enne è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, dove i medici lo hanno preso in carico per effettuare gli accertamenti diagnostici della situazione clinica.

Il quadro clinico e le indagini sui rilievi

A seguito della violenta caduta dal mezzo a due ruote, il giovane ha riportato un trauma facciale e un trauma dorsale. I sanitari del nosocomio ebolitano hanno avviato tutti gli esami strumentali necessari per monitorare le lesioni e valutare l’eventuale presenza di ulteriori complicazioni.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’episodio. Saranno i successivi rilievi a stabilire se la perdita di aderenza del motorino sia stata causata da una manovra improvvisa, da un malore del conducente o da eventuali insidie presenti sul fondo stradale.