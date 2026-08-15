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La Stuzza 2026: Francesco Federico trionfa alla 125ª edizione a Castellabate

Francesco Federico vince la 125ª edizione de La Stuzza a Santa Maria di Castellabate. Risultati, tradizioni e dettagli dello storico palio marinaro.

Di: Ernesto Rocco
La Stuzza 2026: Francesco Federico trionfa alla 125ª edizione a Castellabate

Francesco Federico si riconferma campione de “La Stuzza”, conquistando il primo posto nella 125ª edizione dello storico palio marinaro di Santa Maria di Castellabate. La manifestazione, riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Campania, si è svolta il 14 agosto 2026 lungo la celebre scogliera del Lungomare Perrotti, attirando un’ampia cornice di pubblico tra residenti e turisti.

Il podio e la dinamica della competizione

La gara ha visto una straordinaria prestazione di Francesco Federico, capace di dominare la prova d’equilibrio e assicurarsi il gradino più alto del podio. Ottima anche la prova di Antonio Salzano, che è riuscito a conquistare contemporaneamente sia la seconda che la terza posizione, completando così il quadro dei premiati di questa edizione.

I vincitori hanno ricevuto trofei in ceramica artigianale realizzati da Oltremare, a coronamento di una sfida che unisce destrezza fisica e profondo legame con la storia locale.

Una sfida secolare tra equilibrio e tradizione marinara

La competizione prevede che i partecipanti percorrano un palo di legno lungo e inclinato, sporgente sul mare e reso estremamente scivoloso dall’applicazione di grasso animale. L’obiettivo dei concorrenti è riuscire a percorrere la struttura senza cadere in acqua, con lo scopo di afferrare le bandierine posizionate all’estremità finale.

L’evento di quest’anno ha visto la partecipazione di 24 atleti. Tra questi si segnalano quattro esordienti (Antonio Paolillo, Andrea Di Matteo, Matteo La Palomenta e Vincenzo Ianni) e veterani della manifestazione, tra cui Domenico Di Sessa, giunto alla sua quarantacinquesima partecipazione. Hanno preso parte alla prova anche Tony Esposito, Francesco Spinelli, Marco Amato, Mario Rizzo, Giuseppe Villani, Gennaro Mazzeo, Salvatore Savarese, Marco Rizzo, Luigi De Marco, Giuseppe Giannella, Giovanni Ianni, Fabio Restuccia, Marilisa Concas, Gerardo Tavola, Tony Chiariello, Aldo Guariglia e Bruno Romano.

Organizzazione e dedizione alla memoria

L’evento è stato promosso dall’Associazione Cilentani Doc con il patrocinio del Comune di Castellabate, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, della Polisportiva Santa Maria Cilento e con il sostegno della BCC Magna Grecia.

La 125ª edizione è stata ufficialmente dedicata alla memoria di Giancarlo Fragano, figura recentemente scomparsa, sottolineando il valore della manifestazione non solo come attrattiva turistica e sportiva, ma come momento di coesione comunitaria e salvaguardia dell’identità marinara del territorio.

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