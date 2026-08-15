Eboli, aggressione con mazza da baseball: denunciato per lesioni l’ex marito

Momenti di forte tensione e violenza si sono registrati giovedì a Eboli, dove un uomo, originario del Nord Italia, dove lavora, si è reso protagonista di gravissimi episodi ai danni dell’ex moglie e del nuovo compagno della donna. L’aggressore, che era già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento all’ex compagna, è stato deferito all’autorità giudiziaria e denunciato a piede libero per il reato di lesioni personali.

La lite sotto casa e il sequestro del cane di famiglia

La vicenda ha avuto inizio sotto l’abitazione della donna, dove l’uomo si è presentato con l’intenzione di vedere il figlio. Di fronte al rifiuto del ragazzo, l’aggressore ha preso con sé il cane di famiglia allontanandosi subito dopo. L’episodio ha provocato la reazione immediata dell’ex moglie e l’awio di una complessa trattativa con i familiari dell’uomo per ottenere la restituzione dell’animale domestico.

L’agguato con la mazza da baseball e il ferimento alla testa

La situazione è poi definitivamente precipitata poco dopo. Ritornato nei pressi dell’abitazione a Faiano, l’uomo ha notato la vettura del nuovo compagno dell’ex moglie. A quel punto ha impugnato una mazza da baseball e si è scagliato contro la vittima, colpendola con violenza alla testa e danneggiando contemporaneamente la sua automobile. A causa delle ferite riportate, il malcapitato è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure mediche del caso.

Le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica

Sulla vicenda sono attualmente in corso gli accertamenti dei Carabinieri, guidati dal capitano Greta Gentili e dal maresciallo Giuseppe Botta, impegnati a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. L’indagine si inserisce in un contesto familiare già segnato da forti conflittualità e da precedenti misure cautelari a tutela della donna. Per l’aggressore è scattata la denuncia per lesioni, mentre proseguono i rilievi dell’Arma nell’ambito della procedura d’urgenza del “codice rosso”.