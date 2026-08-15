Agropoli, grave incidente verso Castellabate: tre feriti in ospedale

Un violento incidente stradale si è verificato lungo la via del Mare, l’arteria che collega Agropoli a Santa Maria di Castellabate, provocando il ferimento di tre persone. L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine, che sono giunti sul luogo del sinistro per prestare le prime cure e mettere in sicurezza il tratto viario interessato.

La dinamica del sinistro e i primi soccorsi

Per garantire l’assistenza medica necessaria ai passeggeri coinvolti, sono intervenute diverse unità mobili del 118: un’ambulanza della ValCalore di Roccadaspide, una della Croce Rossa di Capaccio Paestum e un mezzo di soccorso proveniente da Agropoli.

Il personale sanitario ha stabilizzato i feriti direttamente sul posto prima di disporne il trasporto d’urgenza presso le strutture ospedaliere della zona.

Il bilancio dei feriti e il trasporto in ospedale

Il bilancio complessivo dello scontro parla di tre persone che hanno riportato traumi di diversa entità. A causa delle condizioni riscontrate dai sanitari, due dei feriti sono stati trasferiti presso l’ospedale di Eboli, mentre il terzo è stato condotto al presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti e le cure del caso.

Rilievi e gestione della viabilità

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incidente sono tempestivamente giunti i carabinieri della Compagnia di Agropoli. I militari si sono occupati dell’esecuzione dei rilievi tecnici utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e ad accertare eventuali responsabilità. Il traffico veicolare nella direzione verso la frazione costiera ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, il recupero dei veicoli coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.