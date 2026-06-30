Casal Velino, scattano i controlli sulle spiagge: sequestri e segnalazioni

Il personale del Comando di Polizia Municipale di Casal Velino ha dato il via a una serie di controlli mirati sulle spiagge del territorio. L’obiettivo dell’operazione è contrastare fermamente il fenomeno dell’occupazione illecita di suolo pubblico, garantendo il libero accesso al litorale per tutti i cittadini e i turisti.

Ombrelloni “segnaposto” sul lungomare e in zona porto

L’intervento è scattato questa mattina intorno alle ore 06:30, a seguito di comunicazioni istituzionali diffuse nei giorni scorsi. I controlli hanno interessato l’intero litorale marittimo, concentrandosi in particolare su via Lungomare P. Speranza e sulla zona del porto.

L’operazione ha confermato quanto segnalato da giorni da residenti e bagnanti: la presenza di ombrelloni, lettini e altre attrezzature da balneazione posizionate sull’arenile fuori dall’orario consentito, che è tassativamente fissato dalle 08:00 alle 20:00.

Segnalazione in Procura e controlli per tutta l’estate

Il materiale rinvenuto è stato rimosso e sequestrato. Degli esiti dell’operazione è stata prontamente informata la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per gli adempimenti e le valutazioni del caso.

Dall’amministrazione fanno sapere che l’attività di accertamento continuerà per tutto il resto della stagione balneare. I controlli vedranno impegnata non solo la Polizia Municipale, ma anche altre forze d’ordine, con lo scopo condiviso di tutelare il diritto di tutti a godere liberamente della spiaggia pubblica.