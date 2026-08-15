Le origini di Ferragosto: tra antichi riti contadini e tradizione mariana nel Cilento

La festa di Ferragosto rappresenta un appuntamento imperdibile dell’estate italiana, unendo momenti di convivio ad antiche usanze che attraversano secoli di storia. Se oggi il 15 agosto è sinonimo di gite fuori porta, pranzi in famiglia e falò sulle spiagge, l’origine di questa ricorrenza affonda le proprie radici in un affascinante intreccio tra celebrazioni pagane dell’antica Roma, devozione cristiana e riti agricoli ancora vivi nel nostro territorio, in particolare nella splendida cornice del Cilento.

L’origine romana delle feriae Augusti

L’usanza di festeggiare la metà di agosto risale all’epoca pre-cristiana. Fu l’imperatore Augusto a istituire nel 18 a.C. le feriae Augusti (il riposo di Augusto), un periodo di riposo e celebrazioni che andava a collocarsi all’interno di una serie di festività che occupavano le settimane centrali dell’ottavo mese dell’anno. Questi giorni di pausa dai lavori nei campi servivano a festeggiare il raccolto e a ingraziarsi le divinità pagane legate all’agricoltura e alla fertilità.

Dai falò di Diana al rito dell’olio nel Cilento

Tra le divinità celebrate spiccavano Diana, “regina delle selve”, e Atargatis, dea siriana patrona del lavoro nei campi e della fertilità. A queste figure si deve la permanenza della tradizione delle focare o falò, i grandi roghi che ancora oggi illuminano la notte del 14 agosto.

Accanto alle grandi fiamme, nel Cilento sopravvive una tradizione ancora più intima e suggestiva: il rito dell’olio. Durante la vigilia, sugli argini delle finestre e dei terrazzi vengono accese piccole candele immerse nell’olio d’oliva dell’annata precedente, lasciate ardere tutta la notte. Questo gesto propiziatorio punta a chiedere una benedizione affinché l’olio nuovo possa scendere generoso nelle piante per la stagione futura. La pratica testimonia l’importanza storica della coltura dell’olivo nelle aree collinari e montuose cilentane, da sempre fonte primaria di sussistenza per la comunità.

Il sincretismo tra culto pagano e devozione mariana

Con l’avvento del Cristianesimo, le celebrazioni legate al ciclo contadino della Grande Madre sono confluite nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo, festeggiata proprio il 15 agosto. Il Cilento, noto anche come “Terra di Maria”, rappresenta un chiaro esempio di questo sincretismo culturale e religioso, dove i simboli di fertilità, la sacralità della pianta d’olivo e la devozione mariana si fondono in un’unica espressione di rinascita e speranza.

L’evoluzione moderna della festività

Nel corso dei secoli, le modalità di festeggiamento hanno subito un’ulteriore evoluzione. In passato era consuetudine per i lavoratori rendere omaggio ai datori di lavoro e alle autorità religiose, ricevendo in cambio mancia o doni.

La trasformazione di Ferragosto nell’occasione per le tradizionali scampagnate e gite fuori porta si è consolidata invece durante il ventennio fascista, quando il governo organizzava viaggi popolari a prezzi agevolati tramite il dopolavoro. Mentre nei paesi esteri di tradizione cattolica il 15 agosto si limita alle processioni religiose per la Vergine, in Italia questa data conserva una doppia anima, sacra e profana, unica nel suo genere.