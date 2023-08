Capaccio Paestum, falò in sicurezza per Ferragosto: allestite sei aree

Il Comune di Capaccio Paestum ha organizzato sei aree lungo le spiagge della città per illuminare la notte di Ferragosto e offrire a cittadini e turisti la possibilità di godere dei tradizionali falò in totale sicurezza. I fuochi saranno realizzati su apposite piazzole allestite per l’occasione e saranno sorvegliati da personale specializzato. L’iniziativa nasce per offrire una valida alternativa a chi non vuole rinunciare alla tradizione e dunque per evitare l’accensione indiscriminata di fuochi, con conseguente pericolo e rischio di abbandono di rifiuti sulle spiagge.

Falò: ecco le aree

Le aree individuate dal Comune sono:

Lido Kennedy e Chelys

Dum Dum Republic e lido Kennedy

Lido Nettuno e lido Cerere

Lido Venere e lido Brigantino

Linora

Località Torre, sulla spiaggia adiacente al lido Cinzia

Le raccomandazioni

«Non abbandonare carta, plastica e altri residui sulla spiaggia ma utilizza gli appositi secchi predisposti per la raccolta differenziata», avvertono da palazzo di città. Le aree saranno sorvegliate e controllate dalle autorità competenti.

L’iniziativa del Comune di Capaccio Paestum è un’ottima opportunità per vivere la notte di Ferragosto in sicurezza e in compagnia di amici e familiari. Già in passato il comune ha deciso di organizzare dei falò sul litorale nella notte tra il 14 e il 15 agosto al fine di evitare iniziative spontanee che spesso determinavano casi di inciviltà sulle spiagge.