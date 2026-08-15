Cronaca

Eboli e Capaccio: controlli della vigilanza in spiaggia, oltre 10 sanzioni

Guardie ambientali in azione nella notte di Ferragosto tra Eboli e Capaccio: piu di dieci sanzioni per falo e fuochi d'artificio in spiaggia.

Di: Antonio Elia
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Come preannunciato dal presidente dell’Ente Riserve Naturali “Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita – Marzano”, dott. Antonio Cuomo, insieme al vicepresidente e assessore delegato Luca D’Ambrosio, nella serata e nella notte del 14 agosto, in occasione della festivita di Ferragosto, sono scattati i controlli delle Guardie Ambientali dell’Ente.

I risultati dell’operazione di vigilanza sul litorale

Nel corso delle attivita sono state elevate oltre 10 contravvenzioni ed e stata impedita l’accensione di fuochi in spiaggia, cosi come lo sparo di fuochi pirotecnici, a tutela della sicurezza delle persone e del territorio.

La tutela dell’ambiente e della biodiversita locale

Alle operazioni era presente anche il responsabile della vigilanza dell’Ente, dott. Ilario Massarelli. Un’azione concreta per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, mirata alla protezione della pineta, della costa e della spiaggia.

La prevenzione e il rispetto delle regole restano fondamentali per preservare il patrimonio naturale locale e consegnarlo intatto alle future generazioni.

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