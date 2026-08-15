Incendio in un appartamento a Capaccio Paestum: distrutto il tetto

Vigilia di Ferragosto di paura a Capaccio Paestum, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina in località Rettifilo. Le fiamme, particolarmente alte e vistose, sono risultate ben visibili anche dall’esterno dell’edificio, generando apprensione tra i residenti della zona.

L’intervento dei soccorsi e la conta dei danni

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, i Carabinieri della locale Compagnia e un’ambulanza della Croce Rossa. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Il bilancio dei danni materiali resta tuttavia ingente: il rogo ha completamente distrutto il tetto della struttura.

Rilievi in corso per accertare le cause del rogo

Dopo aver domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, le forze dell’ordine e i caschi del rosso hanno avviato i rilievi di rito. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare la causa dell’innesco.