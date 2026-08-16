Incidente a Castellabate, auto finisce fuori strada sulla Via del Mare: un ferito

Un sinistro stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi lungo la Via del Mare, nel territorio comunale di Castellabate, nel tratto compreso tra le frazioni di Ogliastro Marina e San Marco. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il conducente di una Citroën C3 ha perso il controllo del veicolo, terminando la propria corsa fuori dalla sede stradale.

I soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

Alla guida della vettura si trovava un uomo, prontamente assistito dai sanitari dell’ambulanza del Soccorso Valcalore giunti sul posto. Il conducente è stato trasferito presso il presidio ospedaliero per gli accertamenti del caso; le sue condizioni generali non destano preoccupazione.

Per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Le operazioni di recupero e messa in sicurezza del veicolo incidentato sono state affidate al Soccorso Stradale Rega.