Fuga dal caos costiero: la classifica dei 5 borghi interni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per un weekend estivo di relax

Quando l’estate raggiunge il suo apice e le località balneari diventano sinonimo di ressa e calura, la vera oasi di pace si sposta verso l’interno. Tra la maestosità della catena degli Alburni, le ampie vallate del Vallo di Diano e i rilievi boscosi del Cilento interno, esistono luoghi ricchi di fascino, storia e microclimi ventilati. Ecco la classifica dei cinque borghi di nicchia e aree protette ideali per trascorrere un fine settimana di puro relax lontano dai soliti itinerari turistici.

1. Roscigno Vecchia

Incastonato tra i boschi degli Alburni, Roscigno Vecchio rappresenta uno dei casi più affascinanti di borgo abbandonato d’Italia, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato all’inizio del Novecento a causa delle frane che costrinsero la popolazione a spostarsi.

Visitare questo sito regala un’esperienza di quiete assoluta, lontano da qualsiasi rumore della modernità. Camminare nella piazza centrale attorno alla fontana ottocentesca offre un contatto autentico con la storia rurale del territorio.

Passeggiare tra le antiche case in pietra conservate nella loro struttura originale.

Visitare il museo etnoantropologico allestito tra i vecchi locali del paese.

Godere del silenzio e dell’atmosfera surreale che avvolge l’intero abitato.

2. Morigerati

Arroccato su una rupe che domina la valle del Bussento, è un comune che garantisce un perfetto connubio tra architettura medievale e natura incontaminata.

La vera attrattiva per un weekend estivo è il microclima fresco offerto dal canyon naturale circostante, gestito come oasi protetta. Le stradine pulite del centro abitato e l’accoglienza locale rendono la permanenza particolarmente rilassante.

Esplorare l’oasi naturalistica con la discesa verso la grotta dove riemerge il fiume sotterraneo Bussento.

Camminare lungo il sentiero ombreggiato affiancato da antichi mulini ad acqua.

Scoprire le tradizioni locali attraverso il museo della civiltà contadina situato nel centro storico.

3. Trentinara

Conosciuto come la “terrazza del Cilento”, Trentinara sorge su una rupe rocciosa a oltre cinquecento metri di altezza, offrendo uno dei panorami più estesi dell’intera provincia.

La posizione geografica garantisce brezze serali costanti, ideali per sfuggire all’afa estiva. Il centro storico, perfettamente tenuto, si distingue per i messaggi d’amore e le poesie incise sulle pietre lungo i vicoli.

Ammirare il tramonto dalla panoramica Piazza Panoramica affacciata sulla Piana del Sele e sul Golfo di Salerno.

Percorrere la “via dell’amore” fino alla terrazza incisa con la frase del celebre bacio.

Gustare il pane tradizionale cotto a legna e le ricette della tradizione locale nelle taverne del borgo.

4. Laurino

Immerso nei boschi della valle del Calore, Laurino è un antico centro ricco di storia, palazzi nobiliari e testimonianze artistiche di grande rilievo.

È la meta ideale per chi cerca un soggiorno che unisca il fresco della montagna alla scoperta culturale. I fitti boschi circostanti e la vicinanza al fiume creano un ambiente naturale protetto e rigenerante.

Visitare i resti del castello medievale e il chiostro di Sant’Antonio.

Attraversare l’antico ponte medievale a schiena d’asino immerso nella vegetazione.

Camminare lungo i percorsi naturalistici che si inoltrano verso le gole del fiume Calore.

5. Sanza

Situato alle falde del Monte Cervati, la cima più alta della Campania, è un borgo montano che conserva intatta la sua struttura medievale circondata da una natura imponente.

Grazie all’altitudine, offre temperature piacevoli anche nei mesi più caldi. È il punto di partenza ideale per chi desidera alternare momenti di riposo a passeggiate rigeneranti tra faggete e sorgenti d’acqua.

Salire verso l’affondatore di Vallivona, un’impressionante inghiottitoio carsico immerso nel verde.

Camminare tra i vicoli in pietra e le porte antiche del centro storico.

Beneficiare dell’aria fresca di montagna durante le serate estive.

Quale di questi borghi dell’entroterra pensi di scegliere per la tua prossima pausa estiva?