Attualità

Morigerati: riapre l’Oasi WWF Grotte del Bussento, tra ponti nuovi e natura incontaminata

Riapre ai visitatori uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del Cilento. Dopo un periodo di chiusura, domenica torna accessibile l’Oasi WWF Grotte del Bussento

Comunicato Stampa
Morigerati

Riapre ai visitatori uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del Cilento. Dopo un periodo di chiusura, domenica torna accessibile l’Oasi WWF Grotte del Bussento, area protetta nel comune di Morigerati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ad annunciare la riapertura è la società di gestione Morgete, che opera in collaborazione con WWF Italia e con il Comune. «Finalmente dopo tanta attesa, riapre l’Oasi WWF Grotte del Bussento. Ponti nuovi e una natura pronta ad esplodere in tutta la sua bellezza», spiega una nota.

I lavori di sistemazione

La riapertura arriva dopo gli interventi di sistemazione dei percorsi e delle infrastrutture interne, tra cui il rifacimento dei ponti lungo il sentiero naturalistico che conduce alla grotta e alla risorgenza del fiume Bussento. «Un ringraziamento speciale – prosegue la nota – va all’amministrazione comunale di Morigerati e a tutte le persone che in questi giorni hanno lavorato e collaborato con impegno per rendere possibile la riapertura e restituire questo luogo straordinario alla comunità e ai visitatori».

Un fiore all’occhiello del Cilento

L’oasi, istituita dal WWF nel 1995, si estende per circa 607 ettari ed è uno dei geositi più rilevanti del Cilento per il fenomeno carsico che caratterizza l’area. Il percorso di visita parte dal centro storico del borgo e si snoda lungo un canyon ricco di vegetazione, tra sorgenti, cascate e un antico mulino ad acqua, fino alla grotta dove riemerge il fiume carsico Bussento dopo un lungo tratto sotterraneo.

Leggi anche:

Morigerati, inaugurato il percorso de “I Presepi nel Borgo”: 5 allestimenti tra archi e vicoli

Il più prestigioso sito di biodiversità

Il sito è considerato uno dei più importanti esempi di biodiversità del territorio cilentano e rappresenta una meta molto apprezzata dagli amanti del turismo naturalistico e dell’escursionismo nel Sud Italia. La riapertura segna quindi l’inizio della nuova stagione di visite in uno dei paesaggi naturali più spettacolari della Campania. Per info consultare il sito e le pagine ufficiali dell’Oasi WWF Grotte del Bussento di Morigerati.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Municipio Eboli

Scontro a Eboli: la CISL FP difende i dipendenti comunali dai ritardi di bilancio

Scontro al Comune di Eboli: la CISL FP replica al comunicato dell'Amministrazione sui ritardi del bilancio di previsione, difendendo la professionalità di funzionari e capi area

Eboli, sollecito sui tempi del Bilancio: le precisazioni dell’amministrazione

La comunicazione del Comune di Eboli richiama i ritardi negli adempimenti finanziari e fissa le scadenze per rendiconto, assestamento e approvazione del bilancio 2026-2028

Cilentana

Cilentana: proseguono i lavori per la nuova pavimentazione, prorogata la chiusura tra Omignano e Vallo

Per il prosieguo delle attività, si rende necessario prorogare fino a venerdì 20 marzo, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, la chiusura della tratta stradale situata tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania

Chiara Esposito Tg

Tg InfoCilento 6 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Chiara Esposito

Vallo della Lucania, presentati i nuovi bandi del Gal Cilento: tra tradizione, lavoro e opportunità per i giovani

4 i bandi della Strategia di Sviluppo Locale “L’Artigianato della Dieta Mediterranea” che sono stati presentati a cittadini ed amministratori locali

Cinema

Weekend al Cinema: Da Elvis a Scream 7, tutti i film in sala a Salerno e provincia

Scopri la programmazione completa del weekend nei cinema di Salerno, Cava, Eboli e provincia. Orari e sale per "Un bel giorno", "Scream 7", "Epic - Elvis Presley in Concert" e molto altro

Mamma con bambino

Nicolò, il bambino autistico “costretto a fuggire dalla scuola”: ora il suo dolore diventa un “alibi” giudiziario

La drammatica storia di Nicolò, 13 anni, "costretto" a cambiare scuola dopo la rottura della continuità educativa. Un caso di (mancata) inclusione che scuote le istituzioni

Libro

Eboli: al via la terza edizione del concorso di poesia “Ai miei Cari”, ecco come partecipare

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, ecco le modalità per partecipare

Ospedale Sapri

Emergenza fisioterapia a Sapri: CittadinanzAttiva denuncia la paralisi delle riabilitazioni post-operatorie

CittadinanzAttiva Sapri lancia l'allarme sulla carenza di fisioterapisti nel reparto di Ortopedia: chiesta l'assegnazione urgente di personale per garantire le cure post-operatorie.

Real Cilento, la sconfitta brucia ma il pubblico è da applausi: coreografia da categoria superiore a Moio della Civitella

Nonostante la sconfitta interna contro il Sicignano, il Real Cilento celebra il suo straordinario pubblico. A Moio della Civitella una coreografia d'altri tempi spinge i giallorossi.

Sanza

Tutela del territorio e volontariato: nasce a Sanza il nuovo distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale

Inaugurato il Distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale a Sanza, diretto da Denise De Mieri. Ecco i servizi di tutela territoriale e come contattare l'ente

Ponte Soranna

Ponte Soranna a Capitello, un anno di ritardi e disagi: il PSI Golfo di Policastro sollecita il Comune di Ispani e ANAS

Il Coordinamento del PSI Golfo di Policastro chiede che venga fornito al più presto un aggiornamento ufficiale e pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi previsti per la loro conclusione