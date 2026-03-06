Morigerati: riapre l’Oasi WWF Grotte del Bussento, tra ponti nuovi e natura incontaminata

Riapre ai visitatori uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del Cilento. Dopo un periodo di chiusura, domenica torna accessibile l’Oasi WWF Grotte del Bussento, area protetta nel comune di Morigerati, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ad annunciare la riapertura è la società di gestione Morgete, che opera in collaborazione con WWF Italia e con il Comune. «Finalmente dopo tanta attesa, riapre l’Oasi WWF Grotte del Bussento. Ponti nuovi e una natura pronta ad esplodere in tutta la sua bellezza», spiega una nota.

I lavori di sistemazione

La riapertura arriva dopo gli interventi di sistemazione dei percorsi e delle infrastrutture interne, tra cui il rifacimento dei ponti lungo il sentiero naturalistico che conduce alla grotta e alla risorgenza del fiume Bussento. «Un ringraziamento speciale – prosegue la nota – va all’amministrazione comunale di Morigerati e a tutte le persone che in questi giorni hanno lavorato e collaborato con impegno per rendere possibile la riapertura e restituire questo luogo straordinario alla comunità e ai visitatori».

Un fiore all’occhiello del Cilento

L’oasi, istituita dal WWF nel 1995, si estende per circa 607 ettari ed è uno dei geositi più rilevanti del Cilento per il fenomeno carsico che caratterizza l’area. Il percorso di visita parte dal centro storico del borgo e si snoda lungo un canyon ricco di vegetazione, tra sorgenti, cascate e un antico mulino ad acqua, fino alla grotta dove riemerge il fiume carsico Bussento dopo un lungo tratto sotterraneo.

Il più prestigioso sito di biodiversità

Il sito è considerato uno dei più importanti esempi di biodiversità del territorio cilentano e rappresenta una meta molto apprezzata dagli amanti del turismo naturalistico e dell’escursionismo nel Sud Italia. La riapertura segna quindi l’inizio della nuova stagione di visite in uno dei paesaggi naturali più spettacolari della Campania. Per info consultare il sito e le pagine ufficiali dell’Oasi WWF Grotte del Bussento di Morigerati.