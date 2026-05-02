Promozione: l’Agropoli chiude a Pontecagnano la regular season

Ultima gara stagionale prima dei playoff. Sabato alle 16.30 si chiuderà il Girone D di promozione: l’ultima giornata vede impegnata l’Agropoli al “23 Giugno 1978” contro il Città di Pontecagnano.

La situazione in classifica

L’Agropoli è al quarto posto con 63 punti, mentre il Città di Pontecagnano è secondo con 68 punti. Per i delfini la partita ha un significato nullo in chiave di classifica, poiché qualunque risultato non cambierà la posizione, mentre per il Città di Pontecagnano vincere significherebbe ipotecare il secondo posto. Questo piazzamento permetterebbe ai gialloblu di saltare il primo turno dei playoff, senza aspettare il risultato dell’Atletico Pagani contro il Montoro.

Di fatto, se l’Agropoli dovesse vincere e l’Atletico Pagani facesse altrettanto, la prossima settimana tornerebbe a Pontecagnano per giocare il primo turno dei playoff.

Le parole di Mister Squillante

La squadra di Squillante farà di tutto per fare risultato in ogni caso, soprattutto per dare continuità di prestazione dopo le cinque vittorie consecutive e chiudere al meglio la regular season.

Ha parlato ai microfoni di InfoCilento l’allenatore dell’Agropoli, Luigi Squillante:

“Andiamo a Pontecagnano a fare la nostra gara, penso di non fare un turnover: questa partita per me è importante, per conoscere l’avversario e lavorare con maggiore serenità. Cerchiamo di migliorare allenamento dopo allenamento, più che partita dopo partita, esigo che ogni partita si prepari meticolosamente, sono un ‘assatanato’, non dobbiamo lasciare niente al caso soprattutto in questo momento: dobbiamo dare continuità soprattutto in chiave realizzativa come nelle ultime gare.”

Dove seguire la partita

L’appuntamento è fissato a sabato alle ore 16.30 per Città di Pontecagnano-Agropoli, in diretta live su tutti i canali InfoCilento.