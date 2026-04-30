Ebolitana: proseguono i festeggiamenti per la promozione in Serie D

La città di Eboli continua a vibrare d’entusiasmo. La vittoria del campionato dell’Ebolitana ha innescato una scia di festeggiamenti che non accenna a placarsi, celebrando un traguardo che restituisce prestigio e orgoglio a una delle piazze più calde del panorama calcistico locale. Un successo costruito con dedizione, talento e un legame indissolubile tra squadra e tifoseria.

Il ruggito del bomber: la firma di Cappiello sulla promozione

Uno degli artefici principali di questa cavalcata trionfale è stato indubbiamente Cappiello. L’attaccante, vero terminale offensivo e leader del gruppo, ha espresso tutta la sua soddisfazione per un’annata vissuta costantemente sotto i riflettori. La sua capacità di finalizzare la manovra è stata il motore di una squadra che ha saputo imporre il proprio gioco su ogni campo, confermando le aspettative della vigilia e regalando gol pesanti nei momenti cruciali della stagione.

Solidità e sicurezza: il muro difensivo con Akrapovic e Sorrentino

Se l’attacco ha fatto sognare, la difesa ha garantito la certezza del risultato. Il difensore Akrapovic e l’estremo difensore Sorrentino rappresentano l’anima della retroguardia che ha saputo resistere agli assalti avversari. Entrambi hanno sottolineato come il percorso sia stato frutto di successi e sacrifici, un binomio imprescindibile per chi punta alla vittoria finale in campionati così competitivi. La solidità difensiva è stata il pilastro su cui l’Ebolitana ha edificato il proprio primato, rendendo la porta difesa da Sorrentino un fortino spesso inespugnabile.

Il legame con la città: un calore costante per tutta la stagione

Il denominatore comune nelle parole dei protagonisti è l’emozione per aver vinto in una piazza importante e appassionata. Il sostegno del pubblico ebolitano non è mai venuto meno, diventando il dodicesimo uomo in campo in ogni sfida casalinga e in trasferta. La gioia per la promozione è amplificata proprio dalla consapevolezza di aver ripagato una comunità che ha respirato calcio insieme alla squadra, sostenendola con un calore unico per l’intero arco del campionato.