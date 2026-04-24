Palinuro capitale della cultura: al via la VI edizione di “Letto in Piazza” con l’ex Ministro Enzo Bianco

La grande letteratura torna ad animare Piazza Virgilio a Palinuro, uno dei borghi più suggestivi della costa cilentana. La Pro Loco Palinuro ha annunciato ufficialmente la VI edizione di “Letto in Piazza”, la rassegna letteraria patrocinata dal Comune di Centola. L’evento trasforma il cuore del borgo in un pulsante crocevia di idee, storie e dibattiti sui grandi temi dell’attualità.

Tra le anticipazioni più attese di questa edizione, spicca l’appuntamento del 27 giugno, che sancirà un vero e proprio ponte culturale tra Cilento e Sicilia. La serata celebrerà il gemellaggio tra “Letto in Piazza” e l’Etna Book Festival, suggellando un legame profondo tra due terre di straordinaria bellezza e tradizione.

Gli ospiti: da Cirino Cristaldi a Mirko Giacone

In piazza siederanno due protagonisti della scena letteraria siciliana per presentare le loro ultime opere:

Cirino Cristaldi : presidente dell’Etna Book Festival e autore poliedrico, che porterà a Palinuro il respiro internazionale del festival catanese.

: presidente dell’Etna Book Festival e autore poliedrico, che porterà a Palinuro il respiro internazionale del festival catanese. Mirko Giacone: scrittore e firma emergente, pronto a dialogare con il pubblico sui temi del suo ultimo lavoro.

Il Talk con Enzo Bianco e la conduzione di Flavio Pagano

A coronamento di questo suggestivo incontro fra Sicilia e Cilento, si terrà un talk esclusivo con Enzo Bianco, figura di spicco del mondo istituzionale italiano. Già Ministro dell’Interno e sindaco di Catania, Bianco ricopre attualmente la carica di presidente della commissione Borghi, Comuni, Pro Loco e Province degli Stati Generali del Patrimonio Italiano.

Il dibattito sui grandi temi dell’attualità sarà condotto da Flavio Pagano, scrittore, giornalista, filmmaker e cittadino onorario di Palinuro. Pagano, noto per la sua capacità di scavare con ironia e profondità nelle pieghe del racconto contemporaneo, sarà protagonista anche di un altro momento clou: la presentazione del suo best seller “Perdutamente”, opera che ha recentemente riscosso un grande successo teatrale grazie all’interpretazione di Francesco Paolantoni e Felicia Del Prete.

Le dichiarazioni: cultura e territorio al centro

Silvano Cerulli, presidente della Pro Loco Palinuro, ha espresso grande soddisfazione:

“Siamo orgogliosamente giunti alla sesta edizione. Il nostro obiettivo rimane quello di rendere la cultura accessibile, viva e ‘di piazza’. Il gemellaggio con l’Etna Book e la presenza di ospiti del calibro dell’ex Ministro Bianco dimostrano che Palinuro non è solo un meraviglioso mare, ma un vivace centro di riflessione capace di muoversi con autorevolezza sulla scena nazionale.”

Il Sindaco di Centola, Rosario Pirrone, ha aggiunto: