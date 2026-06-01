Ultimo saluto a Maria Carmela D’Angelo, mercoledì i funerali a Roccadaspide

Saranno celebrati mercoledì, 3 giugno 2026, i funerali di Maria Carmela D’Angelo, la pasticciera di Roccadaspide, amata e benvoluta da tutti, venuta a mancare tragicamente mercoledì scorso.

La salma di Maria Carmela giungerà dall’Ospedale Federico II – II Policlinico di Napoli e arriverà presso la Chiesa della Natività di Roccadaspide alle ore 15:00 per la cerimonia funebre.

La tragedia e il ricovero a Napoli

La scomparsa improvvisa della donna ha lasciato addolorata la comunità di Roccadaspide. Maria Carmela era giunta presso l’ospedale Cardarelli di Napoli il 21 maggio scorso in seguito a un incidente avvenuto mentre lavorava nel suo laboratorio di pasticceria e che le aveva causato delle ustioni da contatto con olio bollente. La donna, titolare della nota attività “Le delizie di Maria” sita in località Fonte di Roccadaspide, era stata soccorsa con l’eliambulanza; aveva bisogno di cure per guarire dalle ustioni, ma era fuori pericolo di vita.

Mercoledì scorso, il 27 maggio, una tragedia ha sconvolto quanti la conoscevano: Maria Carmela è deceduta cadendo dal terzo piano della finestra di un bagno dell’ospedale Cardarelli di Napoli, in cui era ricoverata. Un gesto estremo che nessuno riesce a spiegarsi visto il carattere forte della donna, generosa con tutti e sempre solare e sorridente.

Le indagini della Procura e l’autopsia

Sul caso la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo e quattro persone, in servizio presso l’ospedale Cardarelli, sono state iscritte nel registro degli indagati. Si cerca di fare luce anche sulla mancata sorveglianza di una paziente che, a causa delle ustioni, sarebbe stata molto provata psicologicamente. Oggi, sul corpo della donna, è stata eseguita l’autopsia. Bisognerà attendere per i risultati.

Il dolore della comunità cilentana

E mentre le indagini proseguono la comunità si prepara, commossa e profondamente addolorata, a salutare per l’ultima volta Maria Carmela.

Maria Carmela lascia il marito Carmine Sabetta, i figli Gennaro e Anita, la mamma Immacolata Francione, i fratelli Luigi e Luciano, i familiari tutti, gli amici e tante persone che le hanno voluto bene.