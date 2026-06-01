Cilento, l’appello dei viaggiatori: trasporti e accoglienza da potenziare prima dell’estate

L’imminente inizio della stagione estiva porta con sé il consueto incremento dei flussi turistici e dei pendolari nel Cilento, riaccendendo i riflettori sulla necessità di potenziare i servizi di accoglienza e mobilità nei principali nodi di scambio del territorio. Attraverso un appello formale firmato da Giovanni Rizzuti, sostenitore del miglioramento territoriale, i viaggiatori si rivolgono direttamente alle istituzioni e alle amministrazioni competenti per richiedere interventi strutturali urgenti. L’obiettivo è quello di rendere il comprensorio cilentano più accessibile, sicuro e ospitale per residenti e visitatori.

L’appello per il ripristino del facchinaggio e dell’assistenza ai binari

La prima richiesta contenuta nella segnalazione riguarda il ripristino del servizio di facchinaggio gratuito per il trasporto dei bagagli e l’assistenza sui binari. Si tratta di una misura pensata in particolare per supportare le fasce più fragili della popolazione, come gli anziani e le persone con disabilità.

Questo servizio, che nell’anno 2025 ha rappresentato un ottimo presidio registrando un grande successo presso le stazioni di Sapri e Maratea, viene ritenuto fondamentale per gestire l’elevata concentrazione di passeggeri durante i mesi estivi. I viaggiatori chiedono quindi non solo la conferma della misura, ma anche la sua estensione a tutte le principali stazioni ferroviarie del Cilento. A questo proposito viene sollecitato il coinvolgimento attivo dei Comuni che ospitano i grandi snodi della rete ferroviaria locale, citando ad esempio il Comune di Pisciotta, affinché sostengano l’attivazione di tali interventi di assistenza e sicurezza.

Le criticità strutturali sui collegamenti e sui punti informativi

Accanto al tema dell’assistenza in stazione, la segnalazione evidenzia altre due problematiche di natura logistica che rischiano di penalizzare l’esperienza di viaggio nel territorio:

Collegamenti con i pullman: Le corse e le linee automobilistiche a supporto degli scali ferroviari vengono giudicate ancora insufficienti per assicurare trasferimenti rapidi e capillari verso le località costiere e le aree interne del Cilento.

Le corse e le linee automobilistiche a supporto degli scali ferroviari vengono giudicate ancora insufficienti per assicurare trasferimenti rapidi e capillari verso le località costiere e le aree interne del Cilento. Uffici informativi: Viene riscontrata una carenza di punti di informazione turistica all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni, una condizione che priva i passeggeri di indicazioni tempestive su orari, coincidenze e opzioni di trasporto per raggiungere le mete finali.

Secondo quanto espresso nella nota, la combinazione di trasporti efficienti, supporti logistici e informazioni chiare costituisce il principale biglietto da visita per l’intero comprensorio. La richiesta finale è rivolta agli enti competenti e ai Comuni interessati affinché intervengano tempestivamente prima dell’avvio della stagione estiva, cooperando per trasformare queste esigenze in servizi strutturati a tutela dei cittadini e dei turisti.