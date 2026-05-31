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Atletica Agropoli sul tetto della Campania: trionfo maschile e secondo posto femminile ai societari under 18

Grande successo per l'Atletica Agropoli ad Avellino: i ragazzi conquistano il titolo regionale under 18, mentre la squadra femminile ottiene un ottimo secondo posto.

Alessandro Pippa

Grande la prestazione della squadra maschile, che al termine della due giorni di gare, articolata sulle 20 discipline dell’atletica leggera, ha conquistato il primo posto nella classifica finale. Ottimo risultato anche per il team femminile, che ha chiuso al secondo posto alle spalle della rappresentativa di Caserta.

Un vivaio d’eccellenza per la società cilentana

Un bilancio estremamente positivo per la società cilentana, che conferma ancora una volta la qualità del proprio settore giovanile e la capacità di competere ai massimi livelli regionali.

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