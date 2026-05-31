Attualità

Guerra ai furbetti dei rifiuti a Bellizzi: telecamere attive e netturbini-ispettori pronti a fare multe

Tolleranza zero a Bellizzi contro l'abbandono illecito di rifiuti: il sindaco Volpe attiva le telecamere e autorizza gli operatori Sarim a elevare sanzioni

Antonio Elia

Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti a Bellizzi. Il sindaco Mimmo Volpe ha annunciato un rafforzamento dei controlli per contrastare il fenomeno degli sversamenti illeciti che continuano a danneggiare il decoro urbano.

Videosorveglianza e operatori ecologici in campo

Sul territorio comunale sono state potenziate le attività di videosorveglianza per individuare più facilmente i responsabili degli abbandoni. Inoltre, gli operatori della Sarim Ambiente collaboreranno con la Polizia Municipale nelle attività di controllo e accertamento delle violazioni.

Come smaltire i rifiuti ingombranti gratuitamente

L’amministrazione ricorda che lo smaltimento dei rifiuti ingombranti è gratuito attraverso l’isola ecologica comunale o tramite il servizio di ritiro a domicilio prenotabile con app e numero verde.

Il monito del sindaco Mimmo Volpe

«Chi sporca la città sarà individuato e sanzionato», è il messaggio lanciato dal sindaco Mimmo Volpe, che punta a tutelare il decoro urbano e gli sforzi della maggioranza dei cittadini che rispettano le regole della raccolta differenziata.

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