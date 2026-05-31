Incidente a Eboli sulla Statale 18: scontro violento tra auto e moto, due feriti in codice rosso

Momenti di grande apprensione nella giornata di oggi a Eboli, dove si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Statale 18. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura e una motocicletta sono rimaste coinvolte in un violento impatto che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

​L’intervento dei soccorsi e il trasporto in codice rosso

​Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari dell’Ambulanza Vopi, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Due persone hanno riportato traumi tali da rendere necessario il trasferimento urgente presso il più vicino presidio ospedaliero. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice rosso per ricevere le cure del caso.

​Rilievi delle forze dell’ordine e traffico in tilt

​Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità lungo il tratto interessato dall’incidente, dove si sono registrati rallentamenti al traffico.

​Le condizioni dei feriti sono al momento al vaglio dei medici. Seguiranno eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.