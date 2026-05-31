Incidente a Eboli sulla Statale 18: scontro violento tra auto e moto, due feriti in codice rosso

Momenti di grande apprensione nella giornata di oggi a Eboli, dove si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Statale 18. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura e una motocicletta sono rimaste coinvolte in un violento impatto che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.
L’intervento dei soccorsi e il trasporto in codice rosso
Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari dell’Ambulanza Vopi, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Due persone hanno riportato traumi tali da rendere necessario il trasferimento urgente presso il più vicino presidio ospedaliero. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice rosso per ricevere le cure del caso.
Rilievi delle forze dell’ordine e traffico in tilt
Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità lungo il tratto interessato dall’incidente, dove si sono registrati rallentamenti al traffico.
Le condizioni dei feriti sono al momento al vaglio dei medici. Seguiranno eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.