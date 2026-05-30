Agropoli, consegnati i premi “Custodi del Futuro”: il Lions Club valorizza le eccellenze dell’IC Rossi Vairo

Si è svolta ieri pomeriggio nel laboratorio musicale dell’IC Gino Rossi Vairo di Agropoli la cerimonia di premiazione della prima edizione di “Custodi del Futuro“, il concorso indetto dal Lions Club Agropoli Faro del Cilento rivolto ai più giovani. Il presidente Salvatore Guzzi ha sottolineato la volontà del club di voler rendere merito ai ragazzi che si impegnano ed eccellono non solo in ambito scolastico, ma anche nel sociale, nelle arti e nello sport. Ad essersi aggiudicati il premio, dunque, cinque alunni di altrettante classi dell’istituto Rossi Vairo.

Le parole del dirigente, Bruno Bonfrisco

“Per la nostra scuola è un grande orgoglio essere stata scelta dal Lions club come destinataria del concorso” ha affermato il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco che ha proseguito “effettivamente i nostri ragazzi si impegnano in numerosi progetti e attività di diversa natura grazie anche al supporto degli insegnanti e questo è soltanto l’ultimo dei tanti riconoscimenti che in questo anno scolastico ci sono stati assegnati.”

Sostenere i talenti per coltivare il futuro

L’intervento conclusivo della cerimonia è stato quello di Sara Anna Chiara Spinelli, presidente di zona 18: “Il service di questa sera è sicuramente tra i più sentiti e più emozionanti. I giovani di oggi vanno incoraggiati e sostenuti; hanno bisogno di credere nel loro talento e nella possibilità di coltivarlo.”

Il plauso dell’amministrazione comunale e le prospettive future

Presente anche il consigliere delegato alla Cultura Francesco Crispino in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Agropoli: “Non potevo mancare questa sera anche perchè personalmente ho sempre cercato di valorizzare il merito; da ben venti anni sono il promotore di Bravo è Bello, la manifestazione collaterale al Settembre Culturale che premio gli studenti degli istituti superiori della Città che conseguono la Maturità con il massimo dei voti.”

La prima edizione di Custodi del Futuro si è rivelata dunque un’iniziativa di successo che diverrà sicuramente un appuntamento fisso nei prossimi anni.