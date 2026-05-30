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Il talento di Sala Consilina vola a Milano: Raffaele Tommasiello tra i finalisti dei giochi matematici della Bocconi

Il giovane Raffaele Tommasiello, 12 anni di Sala Consilina, conquista la finale nazionale dei Campionati di Giochi Matematici all'Università Bocconi di Milano.

Erminio Cioffi

C’è anche un giovane talento di Sala Consilina tra i protagonisti della finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, in corso a Milano presso l’Università Bocconi.

Si tratta di Raffaele Tommasiello, appena 12 anni, che ha conquistato l’accesso all’ultimo e prestigioso atto della competizione dopo aver superato brillantemente le selezioni precedenti, distinguendosi per preparazione, intuito e capacità logiche.

Una competizione di prestigio nazionale

I Campionati Internazionali di Giochi Matematici rappresentano una delle competizioni più importanti nel panorama scolastico italiano e coinvolgono ogni anno migliaia di studenti provenienti da tutta la Penisola. Giungere alla finale nazionale significa collocarsi tra i migliori giovani talenti della matematica, confrontandosi con prove che richiedono non solo conoscenze numeriche, ma anche creatività, ragionamento e problem solving.

L’orgoglio della comunità di Sala Consilina

Per Sala Consilina la partecipazione di Raffaele è motivo di grande orgoglio. Il giovane studente porta infatti in alto il nome della città in un contesto di assoluto prestigio, dimostrando come l’impegno nello studio e la passione per la conoscenza possano condurre a risultati straordinari già in giovanissima età.

L’approdo alla finale della Bocconi rappresenta un traguardo significativo e una bella testimonianza delle potenzialità dei giovani del territorio.

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