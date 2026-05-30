Il talento di Sala Consilina vola a Milano: Raffaele Tommasiello tra i finalisti dei giochi matematici della Bocconi

C’è anche un giovane talento di Sala Consilina tra i protagonisti della finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, in corso a Milano presso l’Università Bocconi.

Si tratta di Raffaele Tommasiello, appena 12 anni, che ha conquistato l’accesso all’ultimo e prestigioso atto della competizione dopo aver superato brillantemente le selezioni precedenti, distinguendosi per preparazione, intuito e capacità logiche.

Una competizione di prestigio nazionale

I Campionati Internazionali di Giochi Matematici rappresentano una delle competizioni più importanti nel panorama scolastico italiano e coinvolgono ogni anno migliaia di studenti provenienti da tutta la Penisola. Giungere alla finale nazionale significa collocarsi tra i migliori giovani talenti della matematica, confrontandosi con prove che richiedono non solo conoscenze numeriche, ma anche creatività, ragionamento e problem solving.

L’orgoglio della comunità di Sala Consilina

Per Sala Consilina la partecipazione di Raffaele è motivo di grande orgoglio. Il giovane studente porta infatti in alto il nome della città in un contesto di assoluto prestigio, dimostrando come l’impegno nello studio e la passione per la conoscenza possano condurre a risultati straordinari già in giovanissima età.

L’approdo alla finale della Bocconi rappresenta un traguardo significativo e una bella testimonianza delle potenzialità dei giovani del territorio.