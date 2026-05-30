Attualità

Un omaggio solenne per Giuseppe Russo: Sapri ricorda il poliziotto scomparso

L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e i colleghi di Sapri ricordano Giuseppe Russo con una commovente cerimonia commemorativa e la deposizione di una corona d'alloro

Maria Emilia Cobucci

Nel giorno dell’anniversario della scomparsa del collega Giuseppe Russo, l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, unitamente ai colleghi della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria di Sapri, ha voluto ricordarlo con una sentita cerimonia commemorativa, culminata con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti all’interno del cortile del Distaccamento della Polizia di Stato di Sapri.

Le autorità e i familiari presenti alla cerimonia

Alla cerimonia erano presenti il fratello del collega, Bruno Russo, accompagnato dalla moglie, in rappresentanza della famiglia; il Sindaco di Sapri, dott. Antonio Gentile; il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Salerno, dott. Stefano Macarra; i parroci don Raffaele Brusco e don Antonio Savino, nonché il Presidente della Sezione ANPS di Sala Consilina insieme ad alcuni soci.

Il legame indissolubile con la comunità locale

Un momento di profondo raccoglimento e di sincera partecipazione, in ricordo di Giuseppe Russo, stimato e mai dimenticato dai colleghi e dall’intera comunità.

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