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Transizione ecologica nelle aree interne, Buccino tra le sette eccellenze italiane di Voler Bene all’Italia

L'impianto Magaldi di Buccino selezionato da Legambiente tra le migliori pratiche nazionali di transizione energetica per la campagna Voler Bene all'Italia

Redazione Infocilento
Legambiente, bandiera

Nel paese c’è un grande fermento di piccoli comuni (sotto i cinquemila abitanti) e di quelli medi (sopra i cinquemila) che scommettono sulla transizione ecologica ed energetica. Nel 2026 sono sette le best practices targate “Voler Bene all’Italia”, in prima linea nella transizione ecologica, e che hanno raggiunto obiettivi concreti in tema di economia e filiere circolari rinnovabili, di agroecologia e gestione sostenibile delle risorse naturali e del turismo attivo. A censirle e a farle conoscere e scoprire, con visite guidate e incontri, è Legambiente con la sua campagna nazionale Voler Bene all’Italia, patrocinata da UNCEM e dalla Fondazione Symbola, e dedicata quest’anno alla memoria di Simone e Alessio Gentile, due fratelli e soci di Legambiente scomparsi prematuramente, tra i protagonisti della rinascita di Castel del Giudice (IS). Dal 31 maggio all’8 giugno, la campagna “Voler Bene all’Italia”, a 80 anni dalla nascita della Repubblica, farà tappa in questi luoghi che dimostrano con i fatti un modello concreto di “voler bene” al proprio territorio in chiave sostenibile contrastando crisi climatica e demografica.

L’eccellenza tecnologica di Buccino nel salernitano

Tra le sette best practices c’è la Campania, c’è il salernitano con Buccino dove si trova invece l’impianto MGTES – Magaldi Green Thermal Energy Storage, inaugurato nel settembre 2025 e il primo in Italia del suo genere. Si tratta di un sistema di accumulo di energia termica basato sulla tecnologia del letto di sabbia fluidizzato e consente di immagazzinare energia termica proveniente da fonti rinnovabili o direttamente dalla rete elettrica quando i prezzi dell’energia sono bassi, per poi rilasciarla quando serve. L’impianto, con capacità di circa 7,5 MWh termici, alimenta i processi produttivi di I.GI S.p.A. e contribuisce alla riduzione dei consumi di gas e delle emissioni, stimate in oltre/circa 600 tonnellate di CO₂ all’anno.

Il ruolo delle aree interne nello sviluppo sostenibile

“La transizione ecologica non è un’idea astratta – commenta Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania – ma può diventare infrastruttura produttiva, innovazione industriale e occasione di sviluppo per le aree interne. È questo il messaggio della tappa campana di Voler Bene all’Italia 2026, un appuntamento si inserisce nel percorso “I cantieri della transizione ecologica dei territori e delle comunità” e vuole raccontare esperienze concrete in cui sostenibilità, innovazione tecnologica, lavoro e sviluppo locale si incontrano. Buccino, nell’area industriale ASI, diventa così un esempio di come anche le aree interne possano essere protagoniste della transizione energetica e climatica e non devono essere lasciate sole, servono finanziamenti e interventi per rafforzare i servizi dei territori, ridurre la marginalità e il disagio insediativo, per creare lavoro e migliorare la protezione delle persone e dei territori resi sempre più fragili dall’impatto della crisi climatica”.

Dialogo tra industria e territorio per l’autonomia energetica

“Eventi come quello promosso da Legambiente – dichiara Letizia Magaldi, Managing Director Global Marketing, Business & Sales Development Magaldi Green Energy – rappresentano un’occasione fondamentale per creare un dialogo tra industria, innovazione e territorio. Oggi la sostenibilità non è più una scelta futura, ma una opportunità economica e sociale che le imprese possono tradurre in tecnologie e modelli produttivi capaci di accompagnare la transizione e l’autonomia energetica. Con il nostro sistema di accumulo di energia termica vogliamo dimostrare che è possibile decarbonizzare i processi industriali termici attraverso soluzioni già applicabili nelle aree industriali italiane”.

Il programma della tappa e il premio ai green workers

La tappa di Buccino si svolgerà mercoledì 3 giugno 2026, a partire dalle ore 10:30, presso Magaldi Power S.p.A., ed intende valorizzare il ruolo dei territori che non vogliono subire marginalità, crisi climatica e spopolamento, ma diventare laboratori di futuro, sostenibilità e nuova economia. Nel corso della giornata è prevista anche la premiazione “Green workers – Lavoratrici e lavoratori per la transizione ecologica”, dedicata a chi, con il proprio lavoro, contribuisce concretamente alla transformación ambientale dei processi produttivi e dei territori.

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