Attualità

Il Comune di Pertosa sbarca su WhatsApp: comunicazioni e avvisi in tempo reale per i cittadini

Il Comune di Pertosa attiva il canale WhatsApp ufficiale: uno strumento gratuito per ricevere avvisi istituzionali, eventi e info utili sul proprio smartphone

Redazione Infocilento
Telefono cellulare

Il Comune di Pertosa compie un passo importante verso la digitalizzazione e la trasparenza amministrativa. È stato infatti attivato il canale WhatsApp ufficiale dell’ente, un nuovo strumento di comunicazione concepito per accorciare le distanze tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza, offrendo un servizio di informazione rapido, diretto e accessibile a tutti in tempo reale.

L’iniziativa si rivolge non soltanto ai residenti, ma anche alle associazioni locali, alle attività produttive e ai turisti che desiderano rimanere aggiornati sulle dinamiche del territorio.

Un nuovo strumento per una comunicazione trasparente

La scelta di utilizzare una delle piattaforme di messaggistica più diffuse al mondo risponde all’esigenza di garantire una diffusione capillare delle notizie riguardanti la vita pubblica. Gli iscritti potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone diverse tipologie di contenuti.

Il servizio coprirà gli avvisi e le comunicazioni istituzionali, le informazioni di pubblica utilità e gli aggiornamenti in tempo reale in caso di necessità. Ampio spazio sarà dedicato anche alla promozione del territorio, con la diffusione di notizie relative a eventi, manifestazioni e iniziative locali. Non mancheranno, inoltre, aggiornamenti sui servizi comunali e sulle opportunità specifiche rivolte a cittadini e imprese.

Come iscriversi al servizio gratuito

L’accesso al canale WhatsApp del Comune di Pertosa è completamente gratuito e non comporta alcuna procedura complessa. Per ricevere gli aggiornamenti è sufficiente cliccare sul link ufficiale di invito e, una volta entrati nella chat, attivare l’icona della campanella per ricevere le notifiche in tempo reale.

L’amministrazione comunale ha definito questa novità come “un passo in più verso una comunicazione moderna, trasparente e vicina alle esigenze dei cittadini”, invitando la popolazione non solo a iscriversi, ma anche a condividere l’iniziativa con familiari e conoscenti per favorire la crescita di una comunità sempre più informata e connessa.

Il canale ufficiale è raggiungibile direttamente al seguente indirizzo web: https://whatsapp.com/channel/0029Vb8McMB4NViqeBe5Y032

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