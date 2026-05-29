Agropoli, tutto pronto per il Beach Soccer: svelate le date. A InfoCilento parla Lorenzo Margiotta

Tutto pronto per l’inizio del Beach Soccer ad Agropoli. Il torneo estivo più atteso dell’anno prenderà ufficialmente il via il prossimo 1° luglio per concludersi il 15 dello stesso mese.

Le iscrizioni sono già alle stelle: sono numerose le squadre che hanno già bloccato il proprio posto nella competizione, pronte a darsi battaglia sulla sabbia per conquistare l’ambito titolo di campione.

Un’edizione da record: sale il livello tecnico

L’edizione di quest’anno si preannuncia ancora più spettacolare rispetto alla precedente. Il livello tecnico e la qualità dei team partecipanti saranno infatti nettamente superiori a quelli dello scorso anno, garantendo match avvincenti e colpi di scena dal primo all’ultimo minuto di gioco.

Le grandi novità: la nuova Arena e la Serie B

Ma le sorprese non finiscono qui. Gli organizzatori hanno annunciato diverse importanti novità per l’estate:

Il nuovo nome dell’arena: La struttura che ospiterà il torneo rinasce con una nuova identità.

La struttura che ospiterà il torneo rinasce con una nuova identità. Tappa di Serie B regionale: La nuova arena non farà solo da cornice al torneo cittadino, ma ospiterà anche una prestigiosa tappa del Beach Soccer di Serie B regionale.

L’intervista a Lorenzo Margiotta

Ai nostri microfoni è intervenuto Lorenzo Margiotta, che ha illustrato la situazione attuale del torneo, soffermandosi sulle aspettative, sull’organizzazione e sulle novità previste per questa nuova edizione.

Chi si aggiudicherà il titolo quest’anno? Non resta che aspettare il 1° luglio per vederne delle belle. Continuate a seguirci per scoprire il calendario ufficiale dei match e il nuovo nome dell’arena!