Ponte del 2 Giugno da record: Cilento e provincia di Salerno verso il sold out. Esposito: «l’80% delle camere è già occupato»

Il ponte del 2 Giugno è alle porte e saranno ben 4,5 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per raggiungere le diverse località turistiche. Tra i luoghi più attenzionati è presente anche l’intero Cilento, spesso meta di migliaia di turisti, come evidenziato dal presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito.

Il trend positivo dopo i ponti di primavera

I flussi turistici di maggio hanno tracciato la strada per questo inizio di giugno. La conferma arriva direttamente dai vertici dell’associazione di categoria:

“I dati sono ottimi. Dal ponte del 25 Aprile e a seguire quello del Primo Maggio, il trend è positivo — ha affermato Esposito — Ora avremo un ponte più lungo e i dati sono anche in questo caso ottimi. Attraverso la rete Confesercenti Salerno sappiamo che avremo un’occupazione delle camere al di sopra dell’ottanta per cento.”

Camere oltre l’80% e tassi di sold out nella provincia

L’affluenza non riguarderà solo le mete più blasonate, ma si estenderà a macchia d’olio su tutto il territorio salernitano, coinvolgendo sia le strutture alberghiere che quelle extralberghiere.

“Registreremo un sold out in quasi tutte le destinazioni turistiche della provincia di Salerno, dalla Costiera Amalfitana passando per il Cilento, ma anche Piana del Sele e Golfo di Policastro, dove registriamo ottimi numeri sia per il settore alberghiero che per quello extralberghiero”, continua Esposito. “Nel Golfo di Policastro abbiamo anche albergatori che registrano il sold out. A questo aggiungiamo anche le località termali e quelle di collina. Un trend assolutamente positivo.”

Mare, cultura e grandi eventi: l’incognita resta il meteo

A trainare le prenotazioni saranno le bellezze paesaggistiche, ma anche il ricco cartellone di eventi previsto per l’inizio della stagione estiva.

“A farla da padrona saranno i luoghi d’arte ma anche le località turistiche dove prenderanno il via anche i grandi appuntamenti di animazione. Ovviamente ci auguriamo che il tempo sia ottimale come accaduto nei ponti che hanno preceduto questo del 2 Giugno”, conclude il presidente di Confesercenti Salerno.