Weekend al Cinema: Da Star Wars all’atteso ritorno de Il Diavolo veste Prada 2, ecco tutti i film in provincia di Salerno

Il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti per gli appassionati di cinema a Salerno e provincia. Le sale del territorio offrono una programmazione variegata che spazia dalla fantascienza all’azione, fino alle storie drammatiche e alle commedie. Di seguito la guida completa ai film in programma, con i relativi orari e cinema, arricchita dalle ultime novità del circuito locale.
Città di Salerno
Fatima
Via Madonna di Fatima, 3
- Amarga navidad – Ore: 18.00 – 20.00 – 22.00 (Biglietto: 5,00 Euro)
San Demetrio
Via Dalmazia, 4
- Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.00 – 19.30 – 22.00 (Biglietto: 6,00 – 8,00 Euro)
The Space Cinema Salerno
Via A. Bandiera La struttura multisala del capoluogo propone un fitto calendario di proiezioni per tutta la giornata:
- Hopper il segreto della marmotta – Ore: 14.30 – 16.45
- Amarga navidad – Ore: 14.45 – 17.05 – 18.45
- Backrooms VM 14 – Ore: 16.00 – 19.00 – 22.30 – 21.05 – 21.45 – 15.30 – 18.15 – 20.35 – 23.15
- Michael – Ore: 21.30 – 22.15 – 15.45 – 17.50
- Il diavolo veste Prada 2 – Ore: 14.25 – 17.15 – 19.40
- Kill Bill – The Whole Bloody Affair (versione integrale) – Ore: 20.00 – 19.30 – 18.50
- Passenger – Ore: 14.35 – 23.40
- Pecore sotto copertura – Ore: 17.00
- King Marracash – Ore: 19.50
- Obsession VM 14 – Ore: 14.25 – 23.25 – 16.50
- Tuner, l’accordatore – Ore: 20.50
- Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 15.20 – 18.35
- Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.30 – 21.00 (Prezzo del biglietto per le proiezioni: 6,20 Euro)
La programmazione in provincia
Cava de’ Tirreni
Alambra
Piazza Eugenio Abbro, 5
- Amarga navidad – Ore: 18.00 – 20.00 (Biglietto: 9,00 Euro)
- Passenger – Ore: 22.00 (Biglietto: 9,00 Euro)
Eboli
Cine Teatro Italia
Via U. Nobile, 46
- Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 18.00 – 21.00
- Il diavolo veste Prada 2 – Ore: 18.00
- Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 18.00 – 21.00
- Michael – Ore: 21.00
Giffoni Valle Piana
Galileo Galilei
Piazza Giffoni Film Festival, 1
- Riposo
Giffoni Multicinema
Via Aldo Moro, 4
- Amarga navidad – Ore: 19.00 – 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)
- Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 19.00 – 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)
Lagonegro
Nuovo Cinema Iris
Via Napoli, 27
- Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.30
- Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 19.30 – 21.30
Marina di Camerota
Cinema Bolivar
Via Bolivar
- Il diavolo veste Prada 2 – Ore: 19.00 – 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)
Nocera Inferiore
Sala Roma
Via Sellitti, 24
- Sala riservata
Pagani
Multisala La Fenice
Via Marconi
- Il figlio del deserto Digitale – Ore: 17.15 (Biglietto: 9,00 Euro)
- Michael Digitale – Ore: 19.00 – 21.30 (Biglietto: 9,00 Euro)
- Il diavolo veste Prada 2 Digitale – Ore: 18.00 – 20.00 – 22.00
Pellezzano
Cinema Teatro Charlot
Piazza Don Gerardo Fiore, via Fravita (Capezzano)
- Hopper il segreto della marmotta – Ore: 17.00 (Biglietto: 6,00 Euro)
- Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 19.00 (Biglietto: 6,00 Euro)
- Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)
Pontecagnano Faiano
CineMaximall
Via Pacinotti c/o Centro Commerciale Maximall
- Backrooms VM 14 – Ore: 18.40 – 21.20 (Biglietto: 7,00 Euro)
- Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 18.30 (Biglietto: 7,00 Euro)
- Michael – Ore: 18.30 – 21.15 (Biglietto: 7,00 Euro)
- Obsession VM 14 – Ore: 21.20 (Biglietto: 7,00 Euro)
Sala Consilina
Cinema Adriano
Via Roma
- Super Mario Galaxy – Il film 3D – Ore: 17.30
- Domani interrogo – Ore: 19.00
- Backrooms VM 14 – Ore: 21.00
Focus Cilento e Vallo di Diano
Si amplia l’offerta cinematografica a sud di Salerno con appuntamenti speciali distribuiti tra Policastro, Vallo della Lucania e Agropoli:
Cineteatro Tempio del Popolo
Policastro Bussentino, Via Duomo
- Michael – Ore: 19.00
- Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 19.00 – 21.30
Cineteatro De Berardinis
Vallo della Lucania
- Michael – Ore: 19.00
- Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 19.00 – 21.30
Cineteatro Eduardo De Filippo
Agropoli
- Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.00
- Kill Bill – Ore: 19.30
Si consiglia di verificare sempre gli orari direttamente con le strutture prima di mettersi in viaggio, per assicurarsi della disponibilità dei posti.