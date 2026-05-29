Weekend al Cinema: Da Star Wars all’atteso ritorno de Il Diavolo veste Prada 2, ecco tutti i film in provincia di Salerno

Il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti per gli appassionati di cinema a Salerno e provincia. Le sale del territorio offrono una programmazione variegata che spazia dalla fantascienza all’azione, fino alle storie drammatiche e alle commedie. Di seguito la guida completa ai film in programma, con i relativi orari e cinema, arricchita dalle ultime novità del circuito locale.

Città di Salerno

Fatima

Via Madonna di Fatima, 3

Amarga navidad – Ore: 18.00 – 20.00 – 22.00 (Biglietto: 5,00 Euro)

San Demetrio

Via Dalmazia, 4

Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.00 – 19.30 – 22.00 (Biglietto: 6,00 – 8,00 Euro)

The Space Cinema Salerno

Via A. Bandiera La struttura multisala del capoluogo propone un fitto calendario di proiezioni per tutta la giornata:

Hopper il segreto della marmotta – Ore: 14.30 – 16.45

– Ore: 14.30 – 16.45 Amarga navidad – Ore: 14.45 – 17.05 – 18.45

– Ore: 14.45 – 17.05 – 18.45 Backrooms VM 14 – Ore: 16.00 – 19.00 – 22.30 – 21.05 – 21.45 – 15.30 – 18.15 – 20.35 – 23.15

– Ore: 16.00 – 19.00 – 22.30 – 21.05 – 21.45 – 15.30 – 18.15 – 20.35 – 23.15 Michael – Ore: 21.30 – 22.15 – 15.45 – 17.50

– Ore: 21.30 – 22.15 – 15.45 – 17.50 Il diavolo veste Prada 2 – Ore: 14.25 – 17.15 – 19.40

– Ore: 14.25 – 17.15 – 19.40 Kill Bill – The Whole Bloody Affair (versione integrale) – Ore: 20.00 – 19.30 – 18.50

– Ore: 20.00 – 19.30 – 18.50 Passenger – Ore: 14.35 – 23.40

– Ore: 14.35 – 23.40 Pecore sotto copertura – Ore: 17.00

– Ore: 17.00 King Marracash – Ore: 19.50

– Ore: 19.50 Obsession VM 14 – Ore: 14.25 – 23.25 – 16.50

– Ore: 14.25 – 23.25 – 16.50 Tuner, l’accordatore – Ore: 20.50

– Ore: 20.50 Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 15.20 – 18.35

– Ore: 15.20 – 18.35 Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.30 – 21.00 (Prezzo del biglietto per le proiezioni: 6,20 Euro)

La programmazione in provincia

Cava de’ Tirreni

Alambra

Piazza Eugenio Abbro, 5

Amarga navidad – Ore: 18.00 – 20.00 (Biglietto: 9,00 Euro)

– Ore: 18.00 – 20.00 (Biglietto: 9,00 Euro) Passenger – Ore: 22.00 (Biglietto: 9,00 Euro)

Eboli

Cine Teatro Italia

Via U. Nobile, 46

Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 18.00 – 21.00

– Ore: 18.00 – 21.00 Il diavolo veste Prada 2 – Ore: 18.00

– Ore: 18.00 Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 18.00 – 21.00

– Ore: 18.00 – 21.00 Michael – Ore: 21.00

Giffoni Valle Piana

Galileo Galilei

Piazza Giffoni Film Festival, 1

Riposo

Giffoni Multicinema

Via Aldo Moro, 4

Amarga navidad – Ore: 19.00 – 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)

– Ore: 19.00 – 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro) Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 19.00 – 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)

Lagonegro

Nuovo Cinema Iris

Via Napoli, 27

Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.30

– Ore: 17.30 Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 19.30 – 21.30

Marina di Camerota

Cinema Bolivar

Via Bolivar

Il diavolo veste Prada 2 – Ore: 19.00 – 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)

Nocera Inferiore

Sala Roma

Via Sellitti, 24

Sala riservata

Pagani

Multisala La Fenice

Via Marconi

Il figlio del deserto Digitale – Ore: 17.15 (Biglietto: 9,00 Euro)

– Ore: 17.15 (Biglietto: 9,00 Euro) Michael Digitale – Ore: 19.00 – 21.30 (Biglietto: 9,00 Euro)

– Ore: 19.00 – 21.30 (Biglietto: 9,00 Euro) Il diavolo veste Prada 2 Digitale – Ore: 18.00 – 20.00 – 22.00

Pellezzano

Cinema Teatro Charlot

Piazza Don Gerardo Fiore, via Fravita (Capezzano)

Hopper il segreto della marmotta – Ore: 17.00 (Biglietto: 6,00 Euro)

– Ore: 17.00 (Biglietto: 6,00 Euro) Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 19.00 (Biglietto: 6,00 Euro)

– Ore: 19.00 (Biglietto: 6,00 Euro) Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)

Pontecagnano Faiano

CineMaximall

Via Pacinotti c/o Centro Commerciale Maximall

Backrooms VM 14 – Ore: 18.40 – 21.20 (Biglietto: 7,00 Euro)

– Ore: 18.40 – 21.20 (Biglietto: 7,00 Euro) Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 18.30 (Biglietto: 7,00 Euro)

– Ore: 18.30 (Biglietto: 7,00 Euro) Michael – Ore: 18.30 – 21.15 (Biglietto: 7,00 Euro)

– Ore: 18.30 – 21.15 (Biglietto: 7,00 Euro) Obsession VM 14 – Ore: 21.20 (Biglietto: 7,00 Euro)

Sala Consilina

Cinema Adriano

Via Roma

Super Mario Galaxy – Il film 3D – Ore: 17.30

– Ore: 17.30 Domani interrogo – Ore: 19.00

– Ore: 19.00 Backrooms VM 14 – Ore: 21.00

Focus Cilento e Vallo di Diano

Si amplia l’offerta cinematografica a sud di Salerno con appuntamenti speciali distribuiti tra Policastro, Vallo della Lucania e Agropoli:

Cineteatro Tempio del Popolo

Policastro Bussentino, Via Duomo

Michael – Ore: 19.00

– Ore: 19.00 Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 19.00 – 21.30

Cineteatro De Berardinis

Vallo della Lucania

Michael – Ore: 19.00

– Ore: 19.00 Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 19.00 – 21.30

Cineteatro Eduardo De Filippo

Agropoli

Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.00

– Ore: 17.00 Kill Bill – Ore: 19.30

Si consiglia di verificare sempre gli orari direttamente con le strutture prima di mettersi in viaggio, per assicurarsi della disponibilità dei posti.