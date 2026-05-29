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Weekend al Cinema: Da Star Wars all’atteso ritorno de Il Diavolo veste Prada 2, ecco tutti i film in provincia di Salerno

Scopri la programmazione cinematografica per il fine settimana a Salerno e provincia. Orari, sale e titoli da non perdere: dalla fantascienza all'horror, fino alle grandi commedie

Redazione Infocilento
Cinema

Il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti per gli appassionati di cinema a Salerno e provincia. Le sale del territorio offrono una programmazione variegata che spazia dalla fantascienza all’azione, fino alle storie drammatiche e alle commedie. Di seguito la guida completa ai film in programma, con i relativi orari e cinema, arricchita dalle ultime novità del circuito locale.

Città di Salerno

Fatima

Via Madonna di Fatima, 3

  • Amarga navidad – Ore: 18.00 – 20.00 – 22.00 (Biglietto: 5,00 Euro)

San Demetrio

Via Dalmazia, 4

  • Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.00 – 19.30 – 22.00 (Biglietto: 6,00 – 8,00 Euro)

The Space Cinema Salerno

Via A. Bandiera La struttura multisala del capoluogo propone un fitto calendario di proiezioni per tutta la giornata:

  • Hopper il segreto della marmotta – Ore: 14.30 – 16.45
  • Amarga navidad – Ore: 14.45 – 17.05 – 18.45
  • Backrooms VM 14 – Ore: 16.00 – 19.00 – 22.30 – 21.05 – 21.45 – 15.30 – 18.15 – 20.35 – 23.15
  • Michael – Ore: 21.30 – 22.15 – 15.45 – 17.50
  • Il diavolo veste Prada 2 – Ore: 14.25 – 17.15 – 19.40
  • Kill Bill – The Whole Bloody Affair (versione integrale) – Ore: 20.00 – 19.30 – 18.50
  • Passenger – Ore: 14.35 – 23.40
  • Pecore sotto copertura – Ore: 17.00
  • King Marracash – Ore: 19.50
  • Obsession VM 14 – Ore: 14.25 – 23.25 – 16.50
  • Tuner, l’accordatore – Ore: 20.50
  • Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 15.20 – 18.35
  • Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.30 – 21.00 (Prezzo del biglietto per le proiezioni: 6,20 Euro)

La programmazione in provincia

Cava de’ Tirreni

Alambra

Piazza Eugenio Abbro, 5

  • Amarga navidad – Ore: 18.00 – 20.00 (Biglietto: 9,00 Euro)
  • Passenger – Ore: 22.00 (Biglietto: 9,00 Euro)

Eboli

Cine Teatro Italia

Via U. Nobile, 46

  • Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 18.00 – 21.00
  • Il diavolo veste Prada 2 – Ore: 18.00
  • Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 18.00 – 21.00
  • Michael – Ore: 21.00

Giffoni Valle Piana

Galileo Galilei

Piazza Giffoni Film Festival, 1

  • Riposo

Giffoni Multicinema

Via Aldo Moro, 4

  • Amarga navidad – Ore: 19.00 – 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)
  • Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 19.00 – 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)

Lagonegro

Nuovo Cinema Iris

Via Napoli, 27

  • Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.30
  • Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 19.30 – 21.30

Marina di Camerota

Cinema Bolivar

Via Bolivar

  • Il diavolo veste Prada 2 – Ore: 19.00 – 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)

Nocera Inferiore

Sala Roma

Via Sellitti, 24

  • Sala riservata

Pagani

Multisala La Fenice

Via Marconi

  • Il figlio del deserto Digitale – Ore: 17.15 (Biglietto: 9,00 Euro)
  • Michael Digitale – Ore: 19.00 – 21.30 (Biglietto: 9,00 Euro)
  • Il diavolo veste Prada 2 Digitale – Ore: 18.00 – 20.00 – 22.00

Pellezzano

Cinema Teatro Charlot

Piazza Don Gerardo Fiore, via Fravita (Capezzano)

  • Hopper il segreto della marmotta – Ore: 17.00 (Biglietto: 6,00 Euro)
  • Innamorarsi e altre pessime idee – Ore: 19.00 (Biglietto: 6,00 Euro)
  • Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 21.00 (Biglietto: 6,00 Euro)

Pontecagnano Faiano

CineMaximall

Via Pacinotti c/o Centro Commerciale Maximall

  • Backrooms VM 14 – Ore: 18.40 – 21.20 (Biglietto: 7,00 Euro)
  • Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 18.30 (Biglietto: 7,00 Euro)
  • Michael – Ore: 18.30 – 21.15 (Biglietto: 7,00 Euro)
  • Obsession VM 14 – Ore: 21.20 (Biglietto: 7,00 Euro)

Sala Consilina

Cinema Adriano

Via Roma

  • Super Mario Galaxy – Il film 3D – Ore: 17.30
  • Domani interrogo – Ore: 19.00
  • Backrooms VM 14 – Ore: 21.00

Focus Cilento e Vallo di Diano

Si amplia l’offerta cinematografica a sud di Salerno con appuntamenti speciali distribuiti tra Policastro, Vallo della Lucania e Agropoli:

Cineteatro Tempio del Popolo

Policastro Bussentino, Via Duomo

  • Michael – Ore: 19.00
  • Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 19.00 – 21.30

Cineteatro De Berardinis

Vallo della Lucania

  • Michael – Ore: 19.00
  • Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 19.00 – 21.30

Cineteatro Eduardo De Filippo

Agropoli

  • Star Wars – The Mandalorian and Grogu – Ore: 17.00
  • Kill Bill – Ore: 19.30

Si consiglia di verificare sempre gli orari direttamente con le strutture prima di mettersi in viaggio, per assicurarsi della disponibilità dei posti.

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