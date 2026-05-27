Salernitana: a Brescia svanisce il sogno promozione

Al ‘Rigamonti’ di Brescia e uscito il nome della prima finalista dei play-off di Serie C. Sono le rondinelle lombarde ad approdare in finale grazie il 2-0 finale contro la Salernitana, con una rete nel primo minuto e una nell’ultimo. Il Brescia giocherà, infatti, la finalissima per la promozione in Serie B, in tutta probabilità contro l’Ascoli che nel match d’andata aveva vinto largamente contro il Catania.

Le scelte iniziali di Serse Cosmi

La Salernitana di Serse Cosmi, dopo il pari per 1-1 dell’andata, parte dal primo minuto con Donnarumma tra i pali, Matino, Golemic e Anastasio nel pacchetto arretrato a tre con Longobardi e Villa a presidio dei binari esterni e con De Boer e Tascone in mediana. Ferraris agisce, invece, a supporto del duo offensivo formato da Inglese e Lescano.

Brescia-Salernitana: il primo tempo

Partenza shock per i granata che dopo meno di un minuto, in pratica, sono sotto nel punteggio. Una lettura difensiva non perfetta porta Crespi a segnare. Non è l’unica dolente nota: Donnarumma, infatti, nel contrasto con Anastasio riporta la peggio e causa una botta alla mano è costretto a lasciare il campo e lasciare spazio a Brancolini. La squadra di Cosmi fatica a farsi vedere nella metà campo avversaria e non si registrano particolari azioni da rete. Per vedere un’occasione degna di nota bisogna arrivare al 36′ quando Anastasio calcia dal limite con Gori che devia dalle parti di Lescano poco lesto, però, al momento della ribattuta che termina debole e centrale. Le due squadre tornano cosi negli spogliatoi con il Brescia avanti di una rete

Il secondo tempo

Nella ripresa, più viva della prima frazione, opportunità per la Salernitana in avvio: Berra, da poco in campo per Matino, mette nel mezzo dalla destra per Inglese che di testa chiama agli straordinari Gori, che chiude in angolo con un colpo di reni. Il Brescia prova a farsi vedere, invece, al 15′ con Crespi che calcia dai 20 metri centrando, però, Berra. Un minuto dopo, sul fronte opposto, Villa crossa nel mezzo con ma Longobardi non impatta con forza il pallone, che termina largo sul fondo. La Salernitana inserisce cosi in attacco Molina e Achik che rilevano i compagni di reparto Lescano e Ferraris. Al 26′ in contropiede Cisco prova a sorprendere Brancolini, fuori dai pali, dai 25 metri ma l’estremo difensore granata ci mette una pezza mentre al 31′ lo stesso calciatore spedisce sul fondo dal limite come capita a De Maria al 36′. Ci deve mettere i pugni, invece. Brancolini su Vido al 39′ con Ferrari, ultimo cambio, che prende il posto di Longobardi per i granata. Nel recupero è la Salernitana a provarci con un paio di calci piazzati mentre Ferrari al 48′ trova attento Gori. Al 51′ Vido in contropiede chiude i giochi siglando il definitivo 2-0 che condanna la Salernitana.