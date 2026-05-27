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Porti pescherecci, la Campania investe sul futuro: pronto il maxi-finanziamento FEAMPA da 6,5 milioni

L’assessora Zabatta annuncia il finanziamento di tutte le istanze ammesse: “Risorse strategiche per l’efficienza, la sicurezza dei pescatori e il rilancio dei comuni costieri”

Comunicato Stampa
Pescatori

Giornata decisiva per il comparto ittico e la gestione delle infrastrutture marittime in Campania. Si è conclusa l’istruttoria relativa al bando regionale finanziato nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura). L’assessora regionale Fiorella Zabatta, con delega alla Pesca e Acquacoltura annuncia che la graduatoria definitiva dei comuni beneficiari sarà pubblicata ufficialmente nella giornata di oggi.

La Regione, che con il bando aveva stanziato una dotazione finanziaria iniziale di 5.000.000,00 di euro, garantisce la copertura finanziaria per tutte le istanze ammesse, per l’importo complessivo di € 6.522.320,66.

Finanziate tutte le istanze: investimenti strutturali e transizione ecologica

“Ho ritenuto – afferma l’assessora Zabatta – opportuno per il comparto finanziare tutte le istanze in graduatoria, per rispondere ad esigenze concrete manifestate nei progetti presentati, volti a sostenere investimenti strategici per uno sviluppo consistente del patrimonio strutturale ed infrastrutturale della portualità regionale peschereccia e completare e potenziare i servizi minimi essenziali e l’efficientamento del sistema portuale, l’adeguamento ai migliori standard ambientali ed operativi, alla sostenibilità delle operazioni allo sbarco, all’innovazione tecnologica ed alla promozione del valore aggiunto delle produzioni ittiche.”

“Con la pubblicazione della graduatoria odierna diamo una risposta concreta e attesa ai comuni costieri e alle nostre marinerie”, dichiara l’assessora Zabatta. “Non stiamo parlando di semplici finanziamenti, ma di una visione strategica per generare benefici immediati e duraturi per i territori e rendere, anche attraverso infrastrutture e servizi, le nostre imprese della pesca e dell’acquacoltura decisamente più competitive, sicure e resilienti di fronte alle sfide dei mercati e della transizione ecologica”.

Sicurezza, tracciabilità e sviluppo dei comuni costieri

Saranno realizzati progetti per migliorare le condizioni operative, la salute e la sicurezza sul lavoro degli addetti al settore, oltre a sistemi avanzati di stoccaggio e tracciabilità del pescato locale per garantire trasparenza dei mercati e salubrità del prodotto.

“Il lavoro svolto dalle nostre strutture amministrative, rispetto ad un bando che ha visto la scadenza per la presentazione delle istanze al 18 febbraio 2026, ha permesso di concludere tempestivamente le istruttorie”, conclude l’assessora Zabatta. “Rinnovare i porti pescherecci significa migliorare la vita lavorativa dei nostri pescatori e innalzare gli standard igienico-sanitari delle banchine. I Comuni costieri avranno ora a disposizione le risorse necessarie per avviare rapidamente i cantieri, confermando la Campania come modello virtuoso nell’alleanza tra economia del mare e sostenibilità”.

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