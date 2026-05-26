Bimbimbici a Palinuro: la pedalata ecologica tra comunità e sostenibilità

Domenica 31 maggio, alle ore 16 presso la frazione Palinuro, torna uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini: Bimbimbici, l’evento dedicato alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che desiderano trascorrere qualche ora all’aria aperta, immersi nella natura e nel piacere di pedalare insieme.

Una manifestazione che, anno dopo anno, riesce a trasformarsi in molto più di una semplice pedalata: Bimbimbici è infatti un momento di condivisione, amicizia e comunità, capace di riportare al centro i valori della semplicità, del rispetto dell’ambiente e della voglia di stare insieme.

Il valore della bicicletta per un futuro sostenibile

In un tempo segnato dalla fretta, dal traffico e dall’uso sempre più eccessivo dell’automobile, scegliere la bicicletta rappresenta un messaggio importante. Pedalare significa riscoprire ritmi più umani, promuovere uno stile di vita sano e sostenibile e insegnare ai più piccoli che anche i gesti quotidiani possono contribuire a costruire un futuro migliore.

Il motore dell’evento: organizzatori e volontari

Dietro l’organizzazione dell’evento c’è, come sempre, il grande lavoro dei ragazzi di FIAB Camerota Cilentoinbici e l’impegno costante di Angela Di Lorenzo, che con passione, entusiasmo e spirito di sacrificio rendono possibile questa splendida iniziativa. Settimane di preparazione, tempo dedicato al territorio e tanta energia donata con amore per offrire alla comunità una giornata speciale all’insegna della sicurezza e del divertimento.

Un ringraziamento particolare va anche al Corpo di Polizia Municipale, che ha garantito piena collaborazione e disponibilità, e a tutti i volontari che stanno contribuendo alla buona riuscita della manifestazione.

Come partecipare all’iniziativa gratuita

L’invito è rivolto a tutti: famiglie, bambini, ragazzi e appassionati delle due ruote. Bimbimbici sarà ancora una volta un’occasione per stare insieme, condividere emozioni e pedalare simbolicamente verso un futuro più bello, più sostenibile e più attento al territorio.

L’evento è totalmente gratuito, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni e adesioni è possibile contattare gli organizzatori in qualsiasi momento.