Amministrative 2026: De Luca sfiora il 60% a Salerno, otto sindaci confermati e un solo ballottaggio a Campagna

Si sono concluse le operazioni di voto per le elezioni amministrative 2026. Il quadro dei verdetti è ormai definitivo nella quasi totalità dei territori coinvolti, delineando scenari di continuità e importanti conferme, ad eccezione del solo comune di Campagna, dove la partita per la scelta del nuovo sindaco resta aperta e si deciderà al secondo turno.

Il ritorno di Vincenzo De Luca a Salerno

Il risultato di maggior rilievo dell’intera tornata elettorale si registra a Salerno. Vincenzo De Luca conquista nuovamente la fascia tricolore, sfiorando il 60% dei consensi complessivi. Il nuovo consiglio comunale sarà caratterizzato dalla presenza di numerose figure storiche della politica locale, affiancate da alcuni elementi di novità. Escono sconfitti sia il centro-destra, che si era compattato attorno alla candidatura di Marenghi, sia la coalizione del campo largo, presentatasi a questo appuntamento priva del supporto del Partito Democratico.

Otto sindaci uscenti confermati sul territorio

La continuità amministrativa rappresenta il dato politico dominante in otto centri della provincia, dove i cittadini hanno premiato l’operato dei sindaci uscenti con percentuali nette.

A Casal Velino si è assistito a una corsa senza sfidanti per la sindaca uscente Silvia Pisapia, alla guida dell’unica lista in lizza, “Il Veliero”. Di conseguenza, l’assise cittadina sarà composta interamente dai candidati della sua squadra: Abagnale, Cammarota, Caputo, Crescenzo, Esposito, Feo, Garzione, Gentile, Giordano Domenico, Giordano Giovanni, Marrone, Scorzelli.

Uno scenario speculare si è verificato a Sicignano degli Alburni, dove viene riconfermato Giacomo Orco. Il nuovo consiglio comunale vedrà la presenza di Cataudella, Cristaino, Di Iorio Luisa Maria, Di Iorio Antonio, Nigro, Onnembo, Parisi, Rosolia, Saporito, Torre, Patrizia Valitutto e Valentino Valitutto.

Negli altri comuni i distacchi tra i contendenti sono stati netti:

Celle di Bulgheria : Gino Marotta ottiene la riconferma con il 64% delle preferenze, staccando il rivale Carro che si attesta al 35%.

: Gino Marotta ottiene la riconferma con il 64% delle preferenze, staccando il rivale Carro che si attesta al 35%. Lustra : Luigi Guerra vince la sfida elettorale raccogliendo il 70% dei voti, superando Fabio Elia che si ferma al 28%. Si registra inoltre il dato marginale della lista Italia dei Diritti, che raccoglie soltanto 3 voti.

: Luigi Guerra vince la sfida elettorale raccogliendo il 70% dei voti, superando Fabio Elia che si ferma al 28%. Si registra inoltre il dato marginale della lista Italia dei Diritti, che raccoglie soltanto 3 voti. San Giovanni a Piro : Ferdinando Palazzo viene premiato dall’84% degli elettori, mentre lo sfidante Sandro Paladino ottiene il 15%.

: Ferdinando Palazzo viene premiato dall’84% degli elettori, mentre lo sfidante Sandro Paladino ottiene il 15%. Pertosa : Ampio consenso per Domenico Barba, eletto con l’84% dei voti rispetto al 14% raccolto da Sara Mansiera; anche qui la lista Italia dei Diritti ottiene unicamente 2 preferenze.

: Ampio consenso per Domenico Barba, eletto con l’84% dei voti rispetto al 14% raccolto da Sara Mansiera; anche qui la lista Italia dei Diritti ottiene unicamente 2 preferenze. Polla: Massimo Loviso si conferma alla guida del comune con il 64% delle preferenze, superando Gianluca De Lauso che ottiene il 35%. In questa sezione la lista Italia dei Diritti chiude la tornata con 10 voti complessivi espressi per Francesco Casciano.

I nuovi equilibri e i ritorni nei piccoli comuni

La tornata elettorale ha fatto registrare novità e ritorni storici in diverse altre municipalità. A Laurino l’esito delle urne segna una continuità familiare e politica: il nuovo sindaco è Francesco Gregorio, eletto con il 73% dei voti, che succede al fratello uscente Romano Gregorio, mentre Fiorentino Nese raccoglie il 26% dei consensi.

A Laurito, dopo un periodo di gestione commissariale, si registra il ritorno di Vincenzo Speranza, che riassume la carica di primo cittadino con l’83% delle preferenze, lasciando al 16% la sfidante Immacolata Crusco. A Sassano, invece, la guida del comune va a Nicola Pellegrino, fratello dell’ex consigliere regionale, il quale, presentatosi come candidato unico, ottiene la fascia tricolore.

Il nodo di Campagna e il rinvio al ballottaggio

L’unica situazione non ancora definita è quella di Campagna, l’unico comune della provincia in cui sarà necessario ricorrere al secondo turno per eleggere il sindaco. Adele Amoruso ha chiuso il primo turno in vantaggio, ottenendo il 40% delle preferenze. A sfidarla nelle urne sarà Livio Moscato, che ha raggiunto il 30% dei voti al termine di un confronto elettorale serrato con il terzo candidato in corsa, Pierfrancesco D’Ambrosio.

I risultati e le preferenze

Clicca sul nome del comune per ottenere tutti i risultati:

Campagna

Casal Velino

Celle di Bulgheria

Laurino

Laurito

Lustra

Pertosa

Polla

Postiglione

Salerno

San Giovanni a Piro

Sassano

Sicignano degli Alburni