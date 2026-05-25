Elezioni comunali 2026 a Pertosa: Domenico Barba si conferma sindaco

Domenico Barba è stato rieletto sindaco di Pertosa, confermando la guida amministrativa del piccolo centro del Vallo di Diano anche per secondo mandato.
Fiducia da parte degli elettori che scelgono la continuità
Il primo cittadino uscente, sostenuto dalla lista “Pertosa Futura”, ha ottenuto la fiducia degli elettori al termine della tornata amministrativa che ha visto il confronto tra tre schieramenti. Una competizione particolarmente partecipata per una realtà di piccole dimensioni, che ha registrato la presenza anche delle liste “Pertosa Bene Comune”, guidata da Sara Manisera, e “Italia dei Diritti – De Pierro”, con candidato sindaco Luca Martone.
Il voto ha quindi premiato la continuità amministrativa, riconfermando Barba alla guida del Comune. Nel corso della precedente consiliatura, il sindaco aveva guidato l’ente puntando su interventi di gestione ordinaria e valorizzazione del territorio, in una realtà che, pur con numeri contenuti, mantiene una forte attenzione alla partecipazione civica e alla vita amministrativa locale.
A lavoro per nuove sfide
La riconferma rappresenta ora un segnale di stabilità politica per Pertosa, dove il nuovo mandato sarà chiamato a confrontarsi con le sfide tipiche dei piccoli comuni: servizi essenziali, sviluppo turistico legato alle Grotte di Pertosa-Auletta e mantenimento della coesione sociale.
Nei prossimi giorni è attesa la definizione della nuova giunta comunale e delle deleghe, che daranno avvio concreto alla seconda fase amministrativa guidata da Barba.
Ecco tutti gli eletti in Consiglio comunale
CANDIDATO SINDACO VOTI
LUCA MARTONE 2
DOMENICO BARBA 393
SARA MANISERA 69
PREFERENZE LISTA N.2 “PERTOSA FUTURA” – DOMENICO BARBA
Francescantonio Boninfante 53
Antonio Cafaro 57
Elizabeth D’Aloia 3
Vittorio Gagliardi 32
Luigi La Porta 51
Giuseppe Lupo 41
Donato Manisera 30
Rosa Marino 28
Giuseppe Soldovieri 37
Luigi Zito 48
PREFERENZE LISTA N.3 “PERTOSA BENE COMUNE” – SARA MANISERA
Giovanni Caggiano 4
Mario Cancro 18
Anna De Mauro 8
Alfredo De Sia 1
Francescantonio D’Orilia 18
Gerardo Isoldi 4
Antonio Mastrangelo 8
PREFERENZE LISTA N.1 “ITALIA DEI DIRITTI” – LUCA MARTONE
Corrado Salvatore Fella
Maria Carmela Celentano
Maria Nacar 1
Nicola Martone
Martina Perrotta
Luca Hammad Elsayed
Irene Pastore
Loredana Bontempi
Antonio Nuzzo
Andrea Tubia