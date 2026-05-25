Elezioni comunali 2026 a Pertosa: Domenico Barba si conferma sindaco

Domenico Barba è stato rieletto sindaco di Pertosa, confermando la guida amministrativa del piccolo centro del Vallo di Diano anche per secondo mandato.

Fiducia da parte degli elettori che scelgono la continuità

Il primo cittadino uscente, sostenuto dalla lista “Pertosa Futura”, ha ottenuto la fiducia degli elettori al termine della tornata amministrativa che ha visto il confronto tra tre schieramenti. Una competizione particolarmente partecipata per una realtà di piccole dimensioni, che ha registrato la presenza anche delle liste “Pertosa Bene Comune”, guidata da Sara Manisera, e “Italia dei Diritti – De Pierro”, con candidato sindaco Luca Martone.

Il voto ha quindi premiato la continuità amministrativa, riconfermando Barba alla guida del Comune. Nel corso della precedente consiliatura, il sindaco aveva guidato l’ente puntando su interventi di gestione ordinaria e valorizzazione del territorio, in una realtà che, pur con numeri contenuti, mantiene una forte attenzione alla partecipazione civica e alla vita amministrativa locale.

A lavoro per nuove sfide

La riconferma rappresenta ora un segnale di stabilità politica per Pertosa, dove il nuovo mandato sarà chiamato a confrontarsi con le sfide tipiche dei piccoli comuni: servizi essenziali, sviluppo turistico legato alle Grotte di Pertosa-Auletta e mantenimento della coesione sociale.

Nei prossimi giorni è attesa la definizione della nuova giunta comunale e delle deleghe, che daranno avvio concreto alla seconda fase amministrativa guidata da Barba.

Ecco tutti gli eletti in Consiglio comunale

CANDIDATO SINDACO VOTI

LUCA MARTONE 2

DOMENICO BARBA 393

SARA MANISERA 69

PREFERENZE LISTA N.2 “PERTOSA FUTURA” – DOMENICO BARBA

Francescantonio Boninfante 53

Antonio Cafaro 57

Elizabeth D’Aloia 3

Vittorio Gagliardi 32

Luigi La Porta 51

Giuseppe Lupo 41

Donato Manisera 30

Rosa Marino 28

Giuseppe Soldovieri 37

Luigi Zito 48

PREFERENZE LISTA N.3 “PERTOSA BENE COMUNE” – SARA MANISERA

Giovanni Caggiano 4

Mario Cancro 18

Anna De Mauro 8

Alfredo De Sia 1

Francescantonio D’Orilia 18

Gerardo Isoldi 4

Antonio Mastrangelo 8

PREFERENZE LISTA N.1 “ITALIA DEI DIRITTI” – LUCA MARTONE

Corrado Salvatore Fella

Maria Carmela Celentano

Maria Nacar 1

Nicola Martone

Martina Perrotta

Luca Hammad Elsayed

Irene Pastore

Loredana Bontempi

Antonio Nuzzo

Andrea Tubia