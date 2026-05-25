Elezioni comunali 2026 a Sassano: Nicola Pellegrino è il nuovo sindaco

Sassano ha il suo nuovo sindaco. Nicola Pellegrino guiderà il Comune valdianese dopo l’esito positivo della consultazione amministrativa che vedeva in campo la sola lista “Noi per Sassano”. Con il raggiungimento del quorum previsto dalla normativa e il via libera arrivato dallo scrutinio, Pellegrino si prepara così a raccogliere il testimone di Domenico Rubino che ha guidato il paese negli ultimi 5 anni.

Verso una nuova fase amministrativa

Per Sassano si apre dunque una nuova fase amministrativa all’insegna delle nuove sfide che attendono il territorio. Grande l’attesa in paese per la formazione della nuova squadra di governo e per i primi provvedimenti della futura amministrazione comunale.

Ecco tutti gli eletti in Consiglio comunale

PREFERENZE LISTA “NOI PER SASSANO” – NICOLA PELLEGRINO

Pietro Bautti 200

Roberto Capozzoli 129

Gaetana Esposito 78

Domenico Fornino 44

Domenico Inglese 344

Giovanni Pellegrino 155

Luigi Petrizzo 235

Gianfranco Russo 396

Maria Russo 180

Gaetano Spano 512

Mario Trotta 254

Loreto Riccio 57