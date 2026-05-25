Elezioni comunali 2026 a Sassano: Nicola Pellegrino è il nuovo sindaco

Sassano ha il suo nuovo sindaco. Nicola Pellegrino guiderà il Comune valdianese dopo l’esito positivo della consultazione amministrativa che vedeva in campo la sola lista “Noi per Sassano”. Con il raggiungimento del quorum previsto dalla normativa e il via libera arrivato dallo scrutinio, Pellegrino si prepara così a raccogliere il testimone di Domenico Rubino che ha guidato il paese negli ultimi 5 anni.
Verso una nuova fase amministrativa
Per Sassano si apre dunque una nuova fase amministrativa all’insegna delle nuove sfide che attendono il territorio. Grande l’attesa in paese per la formazione della nuova squadra di governo e per i primi provvedimenti della futura amministrazione comunale.
Ecco tutti gli eletti in Consiglio comunale
PREFERENZE LISTA “NOI PER SASSANO” – NICOLA PELLEGRINO
Pietro Bautti 200
Roberto Capozzoli 129
Gaetana Esposito 78
Domenico Fornino 44
Domenico Inglese 344
Giovanni Pellegrino 155
Luigi Petrizzo 235
Gianfranco Russo 396
Maria Russo 180
Gaetano Spano 512
Mario Trotta 254
Loreto Riccio 57