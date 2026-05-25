Politica

Il ritorno di Vincenzo De Luca alla guida di Salerno: “da domani al lavoro per la comunità”

Vincenzo De Luca commenta la vittoria alle elezioni comunali di Salerno: ringraziamenti ai cittadini, emozione per il risultato e focus sul programma di rilancio.

Federica Inverso
Vincenzo De Luca

Atteso da molti, prevedibile per tanti, contestato da alcuni. Le urne hanno consegnato alla città di Salerno il suo “nuovo” sindaco, Vincenzo De Luca. L’ex governatore si è detto orgoglioso ed emozionato del risultato ottenuto promettendo, sin da subito, impegno e lavoro per la comunità.

Il ringraziamento agli elettori e l’impegno per la città

“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso. È un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto.

Ringrazio affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice.

Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”.

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