Torre Orsaia, bimbo cade dalla bici: trasferito in codice rosso al Santobono

Un bambino di dieci anni, originario di Torre Orsaia, nella serata di ieri è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale San Luca di Vallo della Lucania al Santobono di Napoli. Il grave episodio ha scosso la comunità locale, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi.

Il trasferimento in elisoccorso

Il trasferimento si è reso necessario a seguito di un grave trauma cranico causato da una brutta caduta in bicicletta. Dopo i primi soccorsi presso il pronto soccorso del nosocomio vallese, i medici, data la gravità della situazione, hanno disposto il trasferimento in codice rosso al Santobono di Napoli in elisoccorso, a bordo del velivolo “Felix 1”. La sorellina che era con lui durante la caduta, fortunatamente, ha riportato solo delle lievi escoriazioni.