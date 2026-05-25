Elezioni comunali 2026 a Celle di Bulgheria: Gino Marotta rieletto sindaco

Gino Marotta si riconferma alla guida del comune di Celle di Bulgheria. Il sindaco uscente, sostenuto dalla lista “In…Comune”, ha ottenuto una netta vittoria elettorale, superando lo sfidante Gerardo Carro, che guidava la compagine “Un mondo migliore”. L’esito delle urne premia la continuità amministrativa, al termine di una campagna elettorale che si è rivelata intensa e caratterizzata da un acceso confronto politico e da ripetute critiche tra i candidati.

Gino Marotta ottiene una solida riconferma

La cittadinanza ha scelto di dare fiducia al primo cittadino uscente, valutando positivamente l’operato e le politiche attuate nel corso degli ultimi due mandati consecutivi. Gino Marotta ottiene così una solida riconferma, consolidando la sua leadership sul territorio. Per lo sfidante Gerardo Carro e il suo progetto civico non c’è stato spazio sufficiente per ribaltare i pronostici, nonostante un dibattito elettorale che ha animato la comunità fino all’ultimo voto. Carro paga anche una comunicazione oggetto di critiche.

Con questo successo, Marotta si attesta come una figura storica e un vero e proprio veterano per l’amministrazione di Celle di Bulgheria. La sua esperienza alla guida del municipio ha radici profonde, essendo stato eletto sindaco per la prima volta a metà degli anni ’90.

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