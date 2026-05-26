Cronaca

Assalto notturno alla Compass di Battipaglia: vetrata sfondata con un’auto ariete, ma il colpo fallisce

Banda in azione nella notte alla Compass di Battipaglia lungo la statale 18. Sfondata la vetrata con un'auto ariete, ma l'allarme fa fuggire i ladri

Ernesto Rocco
Carabinieri

Tentato furto nella notte a Battipaglia, dove una banda di malviventi ha preso di mira la filiale della Compass situata lungo la statale 18. I ladri hanno cercato di scardinare la cassaforte dell’agenzia finanziaria, ma l’attivazione dei sistemi di sicurezza ha vanificato il piano, costringendoli a scappare a mani vuote.

La dinamica dell’assalto con il veicolo ariete

Il gruppo criminale ha agito con estrema decisione, utilizzando un veicolo come ariete per aprirsi un varco all’interno degli uffici. I malviventi hanno puntato la vetrata posteriore della struttura, sfondandola completamente e causando ingenti danni materiali all’edificio. L’obiettivo principale dell’operazione era la cassaforte della filiale, che custodiva il denaro contante degli uffici finanziari. Una volta abbattuta la barriera, i soggetti sono penetrati rapidamente nei locali per tentare di asportare il blindato nel minor tempo possibile.

Il tempestivo intervento dei carabinieri

I piani della banda sono stati però interrotti dall’efficacia dei sistemi di protezione dell’istituto. L’allarme antifurto è scattato immediatamente, collegando la filiale con la centrale operativa dell’Arma. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Donato Recchia, sono giunti sul posto nel giro di pochissimi minuti. La rapidità della pattuglia ha sorpreso i ladri, che si sono visti costretti ad abbandonare l’azione criminosa a metà.

Le indagini e l’analisi delle telecamere

Al momento dell’arrivo dei militari, i responsabili del tentato colpo si erano già dileguati, facendo perdere le proprie tracce nelle zone limitrofe senza riuscire a sottrarre alcun valore. Sul luogo del reato sono stati avviati i rilievi tecnici per raccogliere elementi utili all’identificazione dei componenti della banda. Gli investigatori si stanno concentrando in queste ore sull’esame accurato delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della Compass e degli altri impianti presenti lungo il tratto della statale 18, alla ricerca di dettagli decisivi sul veicolo utilizzato e sulla via di fuga.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.