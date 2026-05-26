Assalto notturno alla Compass di Battipaglia: vetrata sfondata con un’auto ariete, ma il colpo fallisce

Tentato furto nella notte a Battipaglia, dove una banda di malviventi ha preso di mira la filiale della Compass situata lungo la statale 18. I ladri hanno cercato di scardinare la cassaforte dell’agenzia finanziaria, ma l’attivazione dei sistemi di sicurezza ha vanificato il piano, costringendoli a scappare a mani vuote.

La dinamica dell’assalto con il veicolo ariete

Il gruppo criminale ha agito con estrema decisione, utilizzando un veicolo come ariete per aprirsi un varco all’interno degli uffici. I malviventi hanno puntato la vetrata posteriore della struttura, sfondandola completamente e causando ingenti danni materiali all’edificio. L’obiettivo principale dell’operazione era la cassaforte della filiale, che custodiva il denaro contante degli uffici finanziari. Una volta abbattuta la barriera, i soggetti sono penetrati rapidamente nei locali per tentare di asportare il blindato nel minor tempo possibile.

Il tempestivo intervento dei carabinieri

I piani della banda sono stati però interrotti dall’efficacia dei sistemi di protezione dell’istituto. L’allarme antifurto è scattato immediatamente, collegando la filiale con la centrale operativa dell’Arma. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Donato Recchia, sono giunti sul posto nel giro di pochissimi minuti. La rapidità della pattuglia ha sorpreso i ladri, che si sono visti costretti ad abbandonare l’azione criminosa a metà.

Le indagini e l’analisi delle telecamere

Al momento dell’arrivo dei militari, i responsabili del tentato colpo si erano già dileguati, facendo perdere le proprie tracce nelle zone limitrofe senza riuscire a sottrarre alcun valore. Sul luogo del reato sono stati avviati i rilievi tecnici per raccogliere elementi utili all’identificazione dei componenti della banda. Gli investigatori si stanno concentrando in queste ore sull’esame accurato delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della Compass e degli altri impianti presenti lungo il tratto della statale 18, alla ricerca di dettagli decisivi sul veicolo utilizzato e sulla via di fuga.