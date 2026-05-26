Il futuro del turismo parte dal Cilento: al via il Roadshow di Destination Management

Il Cilento si trasforma in un vero e proprio laboratorio strategico a cielo aperto dedicato all’innovazione turistica. Dal 28 al 30 maggio 2026, il territorio ospiterà un esclusivo Roadshow di Destination Management nato dalla sinergia tra ASSIDEMA (Associazione Nazionale Destination Manager) e la rete di imprese Cilento in Rete. L’iniziativa punta a tracciare le linee guida per lo sviluppo economico locale attraverso un’azione sul campo guidata da esperti nazionali, con il coordinamento di Emiliano Viola e la partecipazione della giornalista Antonella Guerra e del Professor Domenico Nicoletti.

Un metodo scientifico per valorizzare l’identità locale

L’obiettivo principale dell’evento è definire un posizionamento competitivo e sostenibile per il Cilento sui mercati turistici nazionali e internazionali. Per farlo, i Destination Manager utilizzeranno un approccio metodologico rigoroso basato su quattro pilastri fondamentali:

L’analisi scientifica dei flussi turistici.

Lo studio approfondito della vocazione endogena delle diverse aree territoriali.

La valutazione del sentiment digitale e della reputazione online.

L’interpretazione dei dati oggettivi di mercato.

La biodiversità e l’identità locale diventeranno così le leve strategiche per far emergere il potenziale inespresso della destinazione.

Il viaggio degli esperti tra costa ed entroterra

Prima di elaborare le proprie strategie, la delegazione di esperti compirà un viaggio immersivo di tre giorni nel territorio, alternando sessioni tecniche a verifiche sul campo. Il percorso toccherà sia l’entroterra che la costa, facendo tappa a Paestum, Castelcivita, Sant’Angelo a Fasanella, per poi spostarsi sul litorale di Palinuro e nel borgo di Pisciotta.

Durante l’itinerario verranno analizzate le grandi filiere agroalimentari, i modelli storici locali, i presidi Slow Food e la Dieta Mediterranea, considerati veri motori di sviluppo integrato. Le sessioni di lavoro si svolgeranno presso le strutture partner Casa Gasparro – Agri Resort del Cilento e il Grand Hotel San Pietro di Palinuro.

L’incontro pubblico del 29 maggio a Palinuro

Il momento centrale dell’iniziativa sarà l’incontro aperto al pubblico previsto per venerdì 29 maggio alle ore 17:00 presso il Grand Hotel San Pietro di Palinuro. L’appuntamento è inserito nella rassegna “Forum CULTURA”CilentoMed”, organizzata dal Comune di Centola sotto la direzione scientifica del Prof. Domenico Nicoletti.

L’incontro, moderato da Antonella Guerra, rappresenterà un’importante occasione di confronto per diverse categorie:

Imprenditori e operatori economici : potranno conoscere in anteprima i dati emersi dall’analisi degli esperti e scoprire le strategie di marketing necessarie per intercettare i flussi turistici globali ad alto valore spendente.

: potranno conoscere in anteprima i dati emersi dall’analisi degli esperti e scoprire le strategie di marketing necessarie per intercettare i flussi turistici globali ad alto valore spendente. Cittadini e amministratori: avranno l’opportunità di valutare come l’identità e le tradizioni cilentane possano trasformarsi in progetti concreti per l’occupazione giovanile, il benessere collettivo e la salvaguardia del territorio.

Durante il convegno verrà presentata la visione strategica di Cilento in Rete e si terrà lo speech ufficiale dei Destination Manager di ASSIDEMA, tra cui i membri del direttivo Andrea Cerrato, Giancarlo Dell’Orco, Antonio Prota e l’associata Sabrina Sicara.